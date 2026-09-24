Ердоган: Атаките на Русия и Украйна срещу търговски кораби в Черно море да спрат

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е заявил на украинския си колега Володимир Зеленски, че нападенията от страна на Русия и Украйна срещу търговски кораби в Черно море са необясними и трябва да бъдат предприети стъпки за тяхното спиране, съобщи Ройтерс, позовавайки се на съобщение от неговия кабинет.

Турция, която е членка на НАТО и поддържа добри отношения както с Москва, така и с Киев от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., многократно е призовавала воюващите страни да прекратят атаките в Черно море.

„На срещата президентът Ердоган заяви, че Турция е готова да направи всичко възможно войната между Украйна и Русия да приключи с траен мир и че ще продължим усилията си за възобновяване на преките преговори“, се посочва в изявление на дирекцията по комуникация към турското президентство, цитирано от Ройтерс.

„Нашият президент отбеляза, че трябва да се предприеме стъпка по отношение на безопасността на корабоплаването в Черно море, че атаките срещу търговски кораби са необясними, както и че очакваме страните да действат отговорно“, се казва още в съобщението.

Анкара е заявила, че е изпратила предложения до Украйна и Русия за спиране на атаките, някои от които са били насочени срещу турски кораби и са довели до смъртта на турски граждани, и че очаква техния отговор. В съобщението се посочва, че трябва да се намери решение за безопасното транспортиране на зърно от региона.

По-рано Зеленски заяви пред лидери на срещата на върха „Кримска платформа“ в кулоарите на Общото събрание на ООН, че Киев е готов за морско примирие в Черно море въз основа на предложения, представени от страни като Египет, Индия и Турция, припомня Ройтерс.

Най-големите вносители на пшеница в Азия, Близкия изток и Африка, които разчитат на черноморския регион за доставки, изпитват затруднения с осигуряването на зърно, а световните цени на пшеницата се покачиха рязко, добавя още агенцията.

Турция и ООН помогнаха за посредничеството на т.нар. зърнена сделка през юли 2022 г., за да се даде възможност за безопасен износ на украинско зърно по време на войната, но Русия се оттегли от споразумението на следващата година, като се оплака, че нейната собствена търговия с храни и торове се сблъсква със сериозни пречки, припомня Ройтерс.

Агенцията припомня също, че Анкара е предоставила военна помощ на Киев и е изразила подкрепа за териториална цялост на страната, но е отказала да се присъедини към западните санкции срещу Москва, запазвайки търговските си връзки с Русия. Турция беше домакин на предишни кръгове от преки преговори между двете страни и предложи да посредничи.

(БТА)