Демерджиев: Самолетът, с който е пътувал Пеевски, е свързан с бащата на посланика на ОАЕ

Сагата с полетите на Делян Пеевски продължава, а вътрешният министър Иван Демерджиев още подробности пред журналисти

"Тази фирма, която е платила тези полети е предоставила самолета, за да го използва Пеевски, всъщност е фирма на бащата на посланика на ОАЕ", обясни Демерджиев.

Вътрешният министър допълни, че бащата на посланика не е разпитван, тъй като няма образувано досъдебно производство.

"Не виждам нищо политическо в това да се изясни нещо, което е в особен интерес за българските граждани от години", каза Демерджиев и уточни, че изнасят факти.

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“МВР не образува наказателни производства, без да има никакви данни. "ко говорим за политически бухалки - това са практики, познати на тях. От действията, които имаме към момента, този компетентен орган, който трябва да разследва тези факти, не може да се причисли като наша бухалка, по-скоро продължава да служи на тези, които проверяваме", обясни вътрешният министър.

Попитан за заявката на Пеевски, че ще изобличава негово забогатяване, министърът отговори така:

“Той мен ме разобличава от три години по всички възможни начини, включително и с абсурдни проверки. Не искам да коментирам в момента. Аз съм търпял опити за отклоняване на вниманието. Три години съм работил в тази посока. Ако нищо не е изобличил досега, не знам какво ще изобличи”.

В позиция до медиите лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че не се притеснява от проверки, а всички изложени факти за него са лъжа.