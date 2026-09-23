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Руска атака с дронове порази бензиностанции и складове в Киев

Кличко: Отломки от дрон паднаха в столичния район “Соломянски”

23.09.2026 | 14:21 ч. 0
Reuters

Reuters

Руски дронове убиха един човек, раниха най-малко двама други и повредиха складове и бензиностанции в столицата в ранните часове на 23 септември, съобщават украинските медии.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че до 09:00 ч. местно време трима души са били хоспитализирани вследствие на наранявания, а час по-късно Киевската градска военна администрация обяви, че един от настанените в болница е починал от раните си.

Кличко също така заяви, че отломки от дрон са паднали в столичния район "Соломянски“, в зона между жилищни сгради, а в района на транспортна фирма е избухнал пожар.

Мишена на атаката са били също бензиностанция и складове в киевския район "Холосиевски“.

Пълният мащаб на нанесените щети не стана веднага ясен.

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Атаките бяха извършени в същия ден, в който президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди Киев за вероятността от нов мащабен удар от страна на Русия, позовавайки се на разузнавателни данни.

"Властите в Киев не разполагат с ресурси за изграждане на убежища на всяка бензиностанция, а градът изпитва и недостиг на оръжия, необходими за прехващане на руски дронове и ракети", заяви Кличко.

Наскоро Русия приложи нова тактика, използвайки дронове за продължаващи с часове атаки срещу Киев, което държи жителите в напрежение и ги принуждава да търсят убежище както през деня, така и през нощта.

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