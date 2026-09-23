Ганев: Българите опират до бързи кредити, а правилата се затягат

От кулоарите на парламента депутатът от “Възраждане” Цончо Ганев коментира, че към днешна дата борбата с олигархията в лицето на най-бедните българи продължава и нищо хубаво не се случва.

“Днес борбата с олигархията в България продължава и след като замразиха пенсиите на олигарсите пенсионери, след като замразиха майчинските на тези олигарси, днес правителството и мнозинството в парламента прие два нови закона, в които се продължава борбата с олигарсите в лицето на хората, изпаднали в крайна неплатежоспособност и опиращи до бързи кредити”, коментира депутатът.

Ганев добави, че е притеснително, когато милион и половина българи в най-бедната държава в Европейския съюз опират до бързи кредити. По думите му това са около 25% от българското население, които всяка година теглят бързи кредити.

Ганев обясни, че с приетия законопроект за потребителските кредити се премахва таванът на лихвата и се премахват текстове, в които се казва, че при предсрочно изискване и наказателни лихви по бързи кредити се плаща лихва само на дължимата сума. В момента с приетия закон каквото и да сте изплатили, ще изплащате лихва и към това, което има като обща сума за целия кредит, обясни народният представител.

“Това, с даване достъп до ЕСГРАОН на фирмите за бързи кредити, дава възможност терорът по телефона и под всякаква форма да стане, меко казано, притеснителен”, каза Ганев и добави, че мнозинството е отказало да приеме разглеждане на алтернативния закон на “Възраждане“.

Ганев коментира и приетите на първо четене промени, свързани със застрахователния кодекс.

“Вече се гарантира възможността фирмите, свързани със застрахователните компании, когато трябва да допълват Гаранционния фонд, това да бъде калкулирано в новите полици за застраховка „Гражданска отговорност““, обясни Ганев