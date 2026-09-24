ВКС отново гледа делото "Евгения": Прокуратурата иска доживотен затвор за Орлин и баща му

За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова. Преди пет години младата жена беше намерена в куфар край Перник.

„Не те ли е срам? Внук ти е родила.Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?" “, обърна се майката на Евгения - Капка Чорбанова, към бащата на Орлин Владимиров – Пламен Владимиров.

Двамата влязоха мълчаливо в залата. Прокуратурата поиска връщане на най-тежките наказания и на двамата – доживотен затвор.

Преди заседанието във Върховния касационен съд майката на Евгения - Капка Чорбанова нарече Орлин "чудовище".

Семейството на Евгения едва сдържаше мъката и гнева си, след като Орлин Владимиров поиска от този състав 20-годишното му наказание да бъде намалено. Баща му настоя да бъде оправдан.

Дотук се стигна, след като преди три години Софийският градски съд даде доживотни наказания и на двамата, а апелативният състав след това ги потвърди и делото стигна до последна инстанция.

Тогава състав на Върховния съд каза, че тези наказания са спорни и върна делото на апелативния състав, за да може той да доизчисти спорните моменти в процеса.

Апелативният съд намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор и оневини бащата. Според мотивите на съда няма достатъчно доказателства за съучастието на бащата в действията на сина му.

От друга страна, според българското законодателство той не може да бъде съден за укривателство, защото двамата са в кръвна връзка и законът у нас не позволява това.

През следващите два месеца този състав на Върховния съд ще прецени дали отново да върне делото на Апелативния съд, защото само това е начинът, за да се върнат най-тежките наказания или съответно да станат по-малки.

Съдът обаче може да излезе и със свое различно решение.