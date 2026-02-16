Делото “Евгения”: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров на 20 г.

Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен Владимиров и измени присъдата на Орлин Владимиров на 20 г. затвор за убийството на Евгения през 2021 г., при първоначален строг режим. Присъдата подлежи на обжалване и протест.

Тялото на Евгения беше открито през 2021 г. в куфар във водоем. Според обвинението престъплението е извършено по особено мъчителен начин. На 20 октомври 2023 г. Градският съд в София определи доживотни наказания, припомня БТА.

В края на миналата година Върховният касационен съд реши да върне за ново разглеждане на Софийския апелативен съд делото срещу Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров за убийството на Евгения през 2021 г.

Според съдебния състав са допуснати процесуални нарушения - Апелативният съд е изключил от подлежащите на обсъждане доказателства показанията на полицейските служители, пресъздали съдържанието на "оперативните беседи“, проведени с подсъдимите.

Преди това, на 21 февруари, Апелативният съд в София потвърди изцяло присъдата на първата инстанция, с която на Орлин Владимиров и на баща му Пламен Владимиров бе наложено наказание “доживотен затвор“ за умишленото убийство на Евгения Чорбанова.

Решението на втората инстанция беше подписано с особено мнение от съдия-докладчика Петър Гунчев.