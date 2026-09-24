Психолог: Превенцията срещу хазарта да започва още в училищна възраст

Пълната забрана на рекламата на хазарт и новите правила за сектора няма да решат проблема с хазартната зависимост. Това заяви психологът и сертифициран терапевт за работа със зависими хора д-р Антония Григорова в студиото на "България сутрин".

"Рекламата е просто връх на айсберг, който е много дълбок. Ясно ви е, няма нужда да казвам, че става дума за много пари."

Тя постави под въпрос и начина, по който ще бъдат разпределяни средствата от хазарт, които ще влизат в бюджета.

Според нея е необходим ясен механизъм, който да гарантира, че те действително достигат до превенцията и лечението на зависимите.

Според Григорова един от основните проблеми е възможността ограниченията да бъдат заобикаляни. Тя посочи създаването на фалшиви профили и използването на чужди данни като примери.

"Не само да ги регистрираме, и то как ги регистрираме, като те заобикалят всичко това", каза психологът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя подчерта, че хазартната зависимост често остава скрита за близките, докато не се стигне до сериозни финансови проблеми, дългове или други тежки последствия.

"Има съпруги, които след 10 години хазартна зависимост на съпруга си, те тепърва разбират, че техният съпруг залага и въобще е хазартно зависим", посочи Григорова.

По думите ѝ семействата на зависимите често са поставени под огромен финансов и психологически натиск. Те взимат кредити, за да покриват дългове, но трудно успяват да поставят граници и да мотивират зависимия да потърси лечение.

Според психолога ключова част от лечението е самият зависим да признае проблема и да промени начина си на живот. Тя обясни, че при хазарта водеща често не е надеждата за печалба, а усещането, което залагането предизвиква.

"Нито един хазартно зависим не залага, за да спечели. На всички тях им е ясно, че механизмът е такъв, че те на практика губят, само че те играят за ефекта, който получават - адреналина и допамина", каза тя.

Григорова призова превенцията да започва още в ранна училищна възраст. По думите ѝ има случаи на 12-годишни деца, които залагат, а хазартната зависимост често се съчетава и с други зависимости.

В края на разговора психологът подчерта, че предстои да се види как реално ще бъдат приложени предложените мерки.

"Този законопроект е насочен най-вече към увеличаване на приходите в хазната и оттук нататък са въпросителните."