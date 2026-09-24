Мили Боби Браун отпразнува 2 години брак

Мили Боби Браун и Джейк Бонджоуви отпразнуваха 2 години брак - вече с 2 деца.

За щастливия повод 22-годишната актриса публикува в профила си в Instagram снимка, с която умили феновете. На нея се вижда как влюбените са в гръб, разхождат се сред природата - край величествени стени, високи дървета и много зеленина. Те са се прегърнали и носят децата си.

Има и клип, на който пък се вижда как двамата танцуват весело и се прегърщат и целуват. Мили е по къса бяла лятна рокля с флорални мотиви в зелено и синьо. Джейк пък е по сиви панталонки и сива тениска, носи и бейзболна шапка.

"Две години женени. О, как ти промени живота ми. Обичам, обичам, обичам те! Нека винаги следваме нашия собствен ритъм", написа актрисата към своя пост.

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