Дацов с остра критика към данъчните промени: Подходът не е еднакъв

Членът на Финансовия съвет доц. Любомир Дацов коментира новите промени, предложени от финансовото министерство, включващ въвеждането на 33% данък върху свръхпечалбата и значително увеличение на данъчните облекчения за родители.

"Като в едно семейство е, много от нещата се крепят на доверие", заяви Дацов в предаването "Денят ON AIR" по отношение промените в данъчната политика.

"Ако погледнете клипчетата, които се пускат на част от управляващите в момента, включително депутати, че наказват светлия и белия бизнес, защото това били лошите - сигурно има обяснение. Това са чисто извратени неща. Това е ясно политическа линия, свързана с нещата, които се случиха в Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, атаки и посочване с пръст на белия, отговорния бизнес, който работи, но всеки се опитва да каже "тези са виновни", анализира финансистът.

Според него има сектори, които имат 60% печалба през годините, други правят 20-30, и едновременно с това се посочват сектори, които правят 3-4% годишна печалба в структурите на разходите си.

"Видимо подходът не е еднакъв", допълни Дацов.

Най-чувствителното място на икономиката

Когато наказваш някого с печалбата, тя в голямата си степен е основата на развитие, инвестиции, подчерта експертът.

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"И без това е много трудно всичко, което се случва, с петрола, с енергийните доставки и т.н., т.е. това е директен удар върху бизнеса. В България разходите за бизнеса растат доста по изпреварващо, отколкото за всичко останало. Имаш несигурност и едновременно с това удряш най-чувствителното място на икономиката", коментира Дацов пред Bulgaria ON AIR.

Дацов прогнозира, че икономическата активност, предвид случващото се в света, ще бъде потисната.

"Нищо чудно много фирми да излязат и на загуба в следващите една или две години. Това, че има бюджетен дефицит - никой не е виновен, освен сама държава. Проблемът с дефицита не е създаден от бизнеса, създаден е от политиката на държавата. Доста под 3% трябва да бъде свит. Не вярвам, че нашето правителство ще има по-различно поведение от правителствата на другите държави, които имат такива дефицити", изрази мнение той.

Според него държавата няма политика да структурира нещата, която всъщност да реши проблема с високите цени.

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