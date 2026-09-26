Провал за Италия, победа за Франция, но Мбапе се контузи

Зинедин Зидан започна работата си като селекционер на Франция с победа, след като "петлите" надделяха с минималното 1:0 над Турция в гостуването си от първия кръг на груповата фаза от Лигата на нациите.

Килиан Мбапе (54') откри резултата в началото на второто полувреме, но при отбелязването на попадението звездата на Реал Мадрид се контузи и бе принудително сменен малко след това. От 88-ата минута домакините заиграха с човек по-малко, след като вратарят Угурджан Чакър игра с ръка извън наказателното си поле.

В другия двубой от Лига 1 Белгия спечели с 2:0 като гост на Италия. Мика Годс (20’) и резервата Доди Лукебакио (69’) отбелязаха двата гола. Така „червените дяволи“ не само, че прекратиха серията си от пет срещи без успех над „Скуадра адзура“, но я и победиха в официален двубой за първи път от квалификациите за Евро 1972 насам, отбелязва БНР.

Другите резултати:

Дивизия Б: Грузия – Северна Ирландия 0:1, Унгария – Украйна 0:1, Полша – Босна и Херцеговина 0:0, Швеция – Румъния 2:1

Дивизия В: Армения – Латвия 2:0 и Черна гора – Кипър 2:1