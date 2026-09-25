BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 34

Мъж почина, блъснат е от микробус на пешеходна пътека в Смолян

Шофьорът е военнослужещ

25.09.2026 | 09:44 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 79 години е починал, след като е бил блъснат от микробус „Мерцедес Спринтер“ на пешеходна пътека в Смолян, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал в четвъртък на ул. „Чан“ в областния град.

Микробусът е управляван от 38-годишен мъж. При движение на заден ход водачът е блъснал намиращия се на пешеходната пътека възрастен мъж.

Пострадалият е транспортиран в Спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян в тежко състояние, с множество фрактури по тялото, счупени прешлени и ребра, както и повърхностни рани и охлузвания, каза началникът на Спешното отделение д-р Васил Гривнев. По-късно мъжът е настанен в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, където е починал.

Шофьорът на микробуса е военнослужещ, поради което на мястото на произшествието е пристигнал и екип на Военна полиция.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от Военноокръжната прокуратура в Пловдив, посочиха още от полицията в Смолян.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Смолян пешеходна пътека микробус
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem