Русия разширява атаките, прицелва се в интернет мрежата на Украйна

През последните два дни руски удари поразиха множество центрове за данни и интернет доставчици в Киев, прекъсвайки достъпа до услуги за около 100 000 домакинства, докато Москва разширява атаките си срещу интернет инфраструктурата на Украйна.

Министерството на цифровата трансформация на Украйна съобщи, че около 100 000 домакинства в Киев и Киевска област са се сблъскали с проблеми с интернет връзката след атаката с дронове на 23 септември, докато специалисти са работили по оценката на щетите и възстановяването на стабилното обслужване.

"Това е началото на етап, в който от септември насам те започнаха системно да я извеждат от строя“, заяви пред Kyiv Independent Анатолий Фроленков, представител на точката за обмен на интернет трафик 1-IX.

Фроленков добави, че атаките срещу комуникационната инфраструктура на Украйна не са ново явление, като посочи по-ранни удари по енергийните и телекомуникационните мрежи. По думите му обаче неотдавнашната ескалация на атаките срещу центрове за данни и комуникационни възли бележи промяна в интензивността.

Няколко доставчици съобщиха за преки щети по своята инфраструктура. UTELS информира за повреда в център за данни в Киев, където се е намирало основното ѝ оборудване, което е довело до прекъсване на електрозахранването, докато Pavutyna съобщи, че един от нейните центрове за данни е бил ударен, причинявайки прекъсвания на услугите за част от клиентите.

От Crazy Network заявиха, че при удар е бил повреден централен възел за обмен на интернет трафик в Киев, което е нарушило интернет и телефонните услуги в столицата, както и във Виницка и Хмелницка област.

Прекъсванията продължиха и вчера, 24 септември. Базираният в Киев доставчик Etherlink съобщи, че при атака е бил повреден основен мрежов възел, което е оставило част от клиентите без връзка и е принудило компанията да премести ядрото на мрежата си.

Други компании съобщиха за по-сериозни загуби. Хостинг доставчикът MiroHost обяви, че центърът за данни в Украйна, в който се е помещавала инфраструктурата на компанията, е бил разрушен при атаката, заяви основателят ѝ Олександър Олшански пред dev.ua. Около 90–95% от клиентите на MiroHost използват инфраструктура извън Украйна и не са били засегнати, добави той.

От CityHost също съобщиха, че оборудване, съхранявано в център за данни в Киев, е било унищожено, което е довело до прекъсване на част от услугите на компанията.

Министерството на отбраната на Русия изрично пое отговорност за ударите на 23 септември срещу два центъра за данни в Киев – New-Telco и United DC. Москва твърди, че New-Telco е обслужвала интернет трафика на Министерството на отбраната на Украйна, а United DC е предоставяла услуги за комуникация и обработка на данни на украинските служби за сигурност.

Тези твърдения относно използването на обектите за военни цели не можаха да бъдат независимо потвърдени.

Информационно затъмнение

"Русия се прицели в големи украински центрове за данни, опитвайки се да прекъсне информационния поток. Своевременните предупреждения за заплахи от ракети и дронове са от съществено значение – те спасяват живот. Това е критична гражданска инфраструктура, която гарантира достъпа на хората до жизненоважна информация. Тя не е военна цел. Тя е от решаващо значение за поддържането на нормалния ритъм на ежедневието", коментира външният министър Андрий Сибига.

Последните удари идват след по-ранни повреди по телекомуникационната инфраструктура в Киев. Ключов център за данни пострада при руска атака на 2 юли, което доведе до смущения в работата на няколко доставчици, а инфраструктура на мобилния оператор "Киевстар“ беше повредена при отделни атаки през септември.