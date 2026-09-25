Турнир по белот дебютира в efbet на 25 септември

Специален стартов турнир с атрактивни награди отбелязва официалното стъпване на любимата игра на карти в платформата.

Най-популярната българска игра на карти – белотът, официално пристига в семейството на efbet.com на 25 септември (петък) точно в 10:00 ч., а премиерата ѝ ще бъде отбелязана от онлайн оператора със специален Голям Белот Турнир.

Дебютът на играта няма да бъде просто премиера, а специален турнир, с който новото игрово съдържание ще бъде представено в платформата.

Всичко е коз от самото начало!

Турнирът стартира в 10:00 ч. на 25 септември и ще бъде достъпен за регистрираните потребители на платформата при предварително обявени правила и условия.

Новото игрово съдържание поставя белота на фокус в рамките на платформата още от първия ден. Турнирът е част от премиерата на играта и ще предложи специален формат, специално създаден за представянето ѝ в efbet.

От първите раздавания до финалното класиране турнирът ще следва предварително обявените правила, които определят механиката на играта, начина на участие и условията за получаване на обявените награди.

„Белотът е може би най-разпознаваемата игра с карти в България. С добавянето му към нашето портфолио разширяваме съдържанието, което предлагаме на своите потребители, а специалният турнир ще постави силен старт на новото заглавие в платформата“, споделят от екипа на efbet.

За efbet:

efbet е първият лицензиран онлайн оператор за залагания в България, предлагащ широк спектър от спортни залози, казино игри и интерактивни развлечения. Компанията постоянно обновява портфолиото си от продукти, за да предоставя на своите клиенти първокласно изживяване в сигурна среда.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.