Ферари срещу F-35: Италия подготвя необичайно състезание между суперкола и изтребител

Фабио Бароне, пилотът на "Ферари", също се появи в новините миналата година, след като постави нов рекорд за скорост от палубата на италиански самолетоносач.

Дали изтребителят F-35 Lightning II е по-бърз от състезателен автомобил? Отговорът е категорично и очевидно „да“. F-35 има максимална скорост от Мах 1,6, или приблизително 1 200 мили в час (1 930 км/ч) на голяма височина. Близо до земята той има максимална конструктивна скорост на ниска височина от 700 възела калибрирана въздушна скорост (KCAS), или приблизително 805 мили в час (1 296 км/ч). Това все пак е значително по-бързо от най-бързите състезателни автомобили на земята, които могат да надхвърлят 330 мили в час (531 км/ч) за по-малко от четири секунди в състезание по ускорение по права линия.

Досега F-35 не се е състезавал с драгстер от категорията Top Fuel, но следващия месец може да се изправи срещу Ферари SF90 – състезание, което само нашите италиански съюзници биха могли да измислят. Състезанието ще се проведе на пистата на Marina Militare (италианския военноморски флот) в базата Гротаглие в Южна Италия.

F-35B, вариантът с къс старт и вертикално кацане (STOVL), ще се състезава в пряко състезание с хибридния електромобил (PHEV) със среден двигател. Спортният автомобил Ферари SF90 има заявена от производителя максимална скорост от 211 мили в час (340 км/ч), но ускорява от 0 до 62 мили в час (0 до 100 км/ч) за едва 2,5 секунди и от 0 до 124 мили в час (0 до 200 км/ч) за 6,7 секунди, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

На дълги разстояния F-35B очевидно не може да бъде победен от нито една кола.

Въпреки това Lightning II трябва първо да се издигне във въздуха, а като се има предвид колко бързо може да ускори Ферари, то би могло да спечели състезанието, дори докато F-35 едва се издига от земята.

Зад волана ще бъде италианският състезателен пилот Фабио Бароне, който държи седем рекорда за скорост със своите емблематични червени "Ферари". Само преди година Бароне караше колата си по 803-футовата (245-метрова) палуба на десантния кораб/хеликоптерна база на италианския флот ITS Trieste (L 9890), където постави нов скоростен рекорд — и все пак имаше време да натисне спирачките, преди да достигне рампата за ски скок.

По време на каскадата през септември миналата година Бароне премина с висока скорост по полетната палуба – при звуците на емблематичната тема на Харолд Фалтермайер от филма "Топ Гън" от 1986 г., излъчвана от високоговорителите – като постави нов световен рекорд на „Гинес“ за най-бързата кола, карала по кораб, с измерена скорост от 101 мили в час (165 км/ч).

Следващия месец Бароне възнамерява да кара F-35 по 500 метра (1 640 фута) по алуминиева писта, използвана от F-35 на италианския военноморски флот.

Предвид скоростта на стандартното "Ферари" и факта, че неговият модел е оборудван със специален двигател, се очаква Бароне да измине трасето за 8 до 9 секунди, като издържи ускорение от 2,2 G – малко по-малко от 7 G, с които често се сблъскват пилотите на F-35B.

След първото състезание на 500 метра колата и изтребителят ще се състезават във второ състезание, според Defense News. Второто състезание ще се проведе на разстояние от 2,8 километра (1,74 мили); през първите 500 метра (0,3 мили) F-35 ще остане на земята, след което ще излети и ще завърши останалата част от състезанието в полет на височина от около 20 метра (65,6 фута).

На F-35B ще му отнеме повече време да набере скорост в сравнение с Ферарито, но след това ще може да ускори бързо.

Попитан защо е искал да участва в състезанието, Бароне подчерта развлекателната стойност на състезанието, но също така отбеляза, че бившият пилот на "Ферари" във "Формула 1" "Михаел Шумахер го е направил".

През 2003 г. Шумахер караше своя болид от "Формула 1" Ферари F2003-GA, с който спечели титлата, докато тестовият пилот Маурицио Чели пилотираше – но оставаше на земята – реактивен самолет "Юрофайтър Тайфун" на италианските военновъздушни сили на военното летище Бакарини в Гросето, Италия.

Шумахер и Чели се състезаваха в три състезания от типа "драг" на разстояния от 600 метра, 900 метра и 1 200 метра. За да се гарантира справедливо състезание, изтребителят летеше ниско и не излетя. Шумахер успя да спечели спринта на 600 метра, но превъзходното ускорение на изтребителя му позволи да спечели по-дългите състезания на 900 метра и 1 200 метра.

Събитието привлече тълпа от над 50 000 зрители.

Независимо кой ще спечели това състезание, то със сигурност ще бъде едно от най-скъпоструващите спортни събития на годината, поне ако се вземе предвид цената на оборудването. Цената на един "Ферари SF90 Страдале" е 524 814 долара, но тунингованият модел на Бароне вероятно е дори по-скъп.