Атина след взрива: Стара къща се срути, трима души са ранени

Силна експлозия, последвала предполагаемо изтичане на газ, причини частично срутване на двуетажна сграда в популярния централен атински квартал Плака в петък, ранявайки трима души, съобщава ERT.

Експлозията беше регистрирана малко след 7:30 сутринта в сграда в центъра на Атина, което доведе до частично срутване на стара къща. Инцидентът се случи на кръстовището на улиците "Лисикратус" и "Василиса Амалия" в квартал "Плака".

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας από έκρηξη στην Πλάκα - Κατέρρευσε παλιό κτίριο pic.twitter.com/RoZHKPbhEw — Flash.gr (@flashgrofficial) September 25, 2026

Пожарната служба съобщи, че един мъж е получил леки наранявания от отломки, а по време на спасителните и издирвателните действия пожарните екипи са извадили две жени от съседна сграда. Става дума за една възрастна жена и една по-млада, които са транспортирани в болница.

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На улица „Лисикратус“ са нанесени щети и на съседни сгради, според информация от Пожарната служба. Действията по гасенето на огнището на пожара, което беше локализирано, продължават, като в операцията участват 20 пожарникари с 6 превозни средства и 2 специални спасителни превозни средства от 1-ва ЕМАК.

Причините за експлозията все още не са известни, но първоначалните данни сочат, че става дума за изтичане на природен газ, тъй като първоначално беше открит малък огнище на пожар. За разследване на причините за инцидента беше мобилизирана Разследващата група за борба с престъпленията, свързани с умишлен палеж в Атина.