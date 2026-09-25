Предизборната кампания започна, социолозите прогнозират балотаж

Предизборната кампания официално започва от днес. Изборите за президент и вицепрезидент са на 25 октомври.

Социологът Елена Дариева каза, че всяка кампания крие много неизвестни и би било наивно да представяме краен резултат.

“За разлика от предходните избори, този път списъкът от кандидати се оказва рекорден. Ако върнем 20 години назад, през 2006 г. кандидатите бяха 7. С всяка година след това се увеличаваха. Това не улеснява избирателите, защото се оформя "парадокс на избора", където повече се оказва по-малко", заяви социологът в предаването "България сутрин".

Липсва положителна предизборна кампания, на мнение е експертът по политически маркетинг Надежда Ганева. Тя споделя, че не чуваме какви са посланията на основните фаворити.

“Виждаме битка между агитките, водеща се основно в социалните мрежи с поляризирани коментари. Подкрепящите основните в битката вадят компромати и стари скандали, за да злепоставят единия или другия кандидат. Избягахме от идеята за обединител на нацията, който да успокои това поляризирано общество", допълни експертът.

Избори в два тура

Според Дариева президент на България задължително се избира на втори тур, а избирателността ще бъде ниска.

"Заради очакването да излязат да гласуват само твърдите електорати, основните кандидат-президентски двойки втвърдяват реториката си и се обръщат към своите избиратели. Избирателите, които решават дали да гласуват и за кого да гласуват, се влияят не толкова от предизборните хроники, а от преките дебати. Много мотивират избирателя дали да отиде да гласува мерките за честността на вота. Определящият фактор за гласуването е негативен - гласува се за по-малкото зло. Това, което най-много вълнува българите, е фискалната политика, инфлацията, цените", подчерта пред Bulgaria ON AIR социологът.

Ганева смята, че хората искат да чуят какво мислят кандидатите по линията Русия-Украйна и САЩ-Иран, както и каква позиция биха имали относно други държави и властта у нас в момента.

"Хубавото на мажоритарния вот е, че всеки над 40 г. може да се кандидатира и всеки може да търси не само партийна подкрепа. Подценяват се гласовете, които не са се определили за кого да бъдат. Рано е да се каже дали фаворитите ще отидат на балотаж, може да има изненади. Йотова има слаба кампания в социалните мрежи, в сравнение с Гюров. Повече останалите кандидати наблягат на социалните мрежи. Всяко увеличение на данъците може да предизвика огромно напрежение", коментира Ганева.

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