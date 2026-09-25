ДБ атакува закона за земеделските производители в Конституционния съд

„Демократична България“ ще подготви искане за обявяване на противоконституционност на Закона за подпомагане на земеделските производители, съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента народният представител от „Демократична България“ Любен Иванов. Законът бе приет на второ четене миналата седмица.

Очаквахме, че президентът Илияна Йотова ще върне Закона за подпомагане на земеделските производители заради регламентацията на така наречените средства от бели петна, обясни Иванов.

От ДБ ще подготвим искане за обявяване на противоконституционност заради нарушения на чл.17 от Конституцията, тъй като се посяга на неприкосновеността на частната собственост, допълни той.

Нашите притеснения са за това, че съгласно законопроекта средствата от така наречените бели петна – пари, които се събират от рентите, държавата трябва да ги изплати на собствениците на тези земи. С този законопроект тези средства се прехвърлят във взаимоспомагателния фонд и хората, които имат право върху тези средства, ги губят, каза той.

Към момента съществува и относима практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Ние я цитирахме по време на комисия на второ гласуване, след това – в зала в дебата, но никой не взе предвид тези аргументи. Най-важното е, че президентът Йотова трябваше да се запознае с тази практика, нашите аргументи, с дебата в залата и да върне този законопроект, каза народният представител Свилен Трифонов.

Тя не го направи, защото ние винаги сме казвали , че тя е продължение на премиера Румен Радев и ние няма как да очакваме от нея действия, които са в защита на българските граждани, защото тя просто следва една политическа линия, която не е нейна, каза още Трифонов.