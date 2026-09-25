Третото издание на Sofia Art Fair ще представи 88 артисти от цял свят

От 8 до 11 октомври в София ще се проведе третото издание на Sofia Art Fair. То събира 27 галерии и изложители от осем държави, представящи 88 артисти от цял свят.

Създателят и основен организатор на изложението Суни Данаджъ заяви за Bulgaria ON AIR, че ще можем да се потопим изцяло в света на съвременното изкуство и да разгледаме творби на автори от почти цял свят.

"В 4 дни ще преживеем магията на съвременното изкуство. Всички, които са изкушени, трябва да се престрашат. Съвременното изкуство трябва да бъде съпреживяно. Изкуството е динамично, доколкото е динамична съвременността ни. През чувствителността на авторите виждаме какво ги вълнува и доколко са актуални", каза тя.

Според Данаджъ за творците е характерно да няма граници.

"Новите технологии са в помощ на авторите. Много е важно на живо да можем да преживяваме и да виждаме какво е направено от човека. Ако няма емоция, значи нещо не ни е докоснало", посочи организаторът.

"Заедно сме от самото начало, но тази година е специално участието ни, защото съвпада с откриването на физическото ни пространство. Ще представим 8 автора, опитваме да сме разнообразни, различни. Публиката да се запознае с различните изразни средства на съвременните автори. Ще съберем на едно място утвърдени и по-млади автори. Заслужава си всеки да дойде, изключителна атмосфера се създава, за всеки ще има по нещо", коментира арт мениджърът Илинка Чергарова в "България сутрин".

По думите е уникална енергията и екосистемата, която се получава естествено.

"Хората имат нужда от това - не е задължително да разбират, достатъчно е да са любопитни", отбеляза Чергарова.

Тя добави, че някои от авторите не се плашат от новите технологии и са готови да работят с тях, но винаги остава творческата граница.