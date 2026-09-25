Пищен банкет в чест на Си: Тост за нова глава в отношенията между САЩ и Китай (СНИМКИ)

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Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха китайския президент Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен в Белия дом за пищна официална вечеря, в присъствието на водещи бизнес магнати и представители на държавния елит.

Тази бляскава официална вечеря с изискван строг етикет на облеклото (black-tie), състояла се в историческата Източна зала, се превърна в едно от събитията с най-много знаменитости по време на мандата на администрацията, предоставяйки лъскава възможност за смекчаване на известното с остротата си геополитическо напрежение с азиатската суперсила.

Президентът Тръмп се качи на трибуната, за да открие тържествената вечер.

"Вие сте наистина забележителни, невероятни хора... надяваме се да ви окажем същата чест, каквато вие ни оказахте, като се завръщате във Вашингтон за първи път от повече от десетилетие“, започна речта си президентът Тръмп.

"Като лидери на нашите две нации, президентът Си и аз разбираме, че представляваме различни системи, но връзките между нашите народи са трайни и никога досега не сме се разбирали по-добре", приветства тръмп.

Президентът Тръмп покани гостите да разгледат новата му бална зала, като изрази съжаление, че тя не е била готова навреме за вечерята им.

"За нас ще бъде чест, ако някой от вас пожелае да влезе в един строителен обект, който е хубав, чист и блестящ“, каза Тръмп под звуците на смях. Именно това беше единствената част от речта му, която той отбеляза като импровизация и "извън сценария“.

Символичен подрък

Тръмп подари на Си творба на американски художник, изобразяваща белоглав орел. Той го нарече "национален символ на Съединените щати и въплъщение на свободния и устремен към висините дух на Америка“.

След това Си също произнесе реч, в която благодари на семейство Тръмп за гостоприемството, като сподели, че са се почувствали "наистина като у дома си“.

"Днес с президента Тръмп проведохме искрени и задълбочени разговори и постигнахме общо разбиране по много въпроси. Китайската модернизация навлезе в нов етап. Тези цели са амбициозни и със сигурност могат взаимно да се подсилват", каза лидерът на Китай.

"Нека заедно напишем нова глава в нашите приятелски отношения“, добави Си преди да предложи тост.

Сред поканените изпълнителни директори, които ще се насладят на тържествената вечеря, са Джеф Безос, Илон Мъск, Сундар Пичай, Майкъл Дел, Дженсън Хуанг, Сам Алтман, Джейн Фрейзър и Тим Кук.

Хуанг, Мъск и Кук бяха настанени на масата на семейство Тръмп.

Магнати, предприемачи, политически лидери

Освен корпоративните лидери, сред ключовите политически фигури присъстват вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, председателят на Върховния съд Джон Робъртс и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, както и членове на семейството като Иванка Тръмп и Ерик Тръмп, а също и чуждестранни високопоставени гости, включително изпълнителният директор на LVMH Бернар Арно. Присъстват и видни медийни личности, сред които водещите от Fox News Брет Байер, Лора Ингреъм и Джеси Уотърс.

От офиса на Мелания съобщават, че тя лично е организирала пищната обстановка за вечерта при закрити врати в Източната зала, преобразявайки пространството с червени покривки, позлатени съдове от епохата на Рейгън и преливащи от цветове вази с алени далии – впечатляваща естетика, която според първата дама "черпи вдъхновение от дългогодишното културно значение на червения цвят в китайската история“.

Докато лидерите и техните гости се хранеха, бяха представени няколко музикални изпълнения, включително от военни музиканти и тенора Кристофър Макио (изпълнявал на церемонията по встъпване в длъжност), които ще осигурят тържествен музикален фон.

В трапезарията гостите вдигат чаши с пенливо вино Schramsberg "Blanc de Noirs“ за символичен тост, възраждайки историческия "Тост за мира“ от 1972 г. между Ричард Никсън и премиера Джоу Енлай в Китай.

Готвачите на Белия дом съчетаха класически американски продукти с фини азиатски вкусове в богато многостепенно меню.

Щипка драматизъм

Тържественото събитие беше съпроводено и от характерната за Белия дом доза драматизъм.

Тръмп не скри раздразнението си, че амбициозната нова бална зала в Белия дом все още не е завършена, което налага бляскавото дипломатическо събитие да се проведе в Източната зала.

Макар галавечерите, организирани от кабинета на първата дама, традиционно да служат като най-бляскава витрина на американската мощ, тазвечерното събитие протича предимно при закрити врати.

Тази частна среща, често таен двигател за мащабни търговски споразумения и исторически договори, бележи първата официална вечеря в Белия дом за Китай, откакто бившият президент Барак Обама прие Си през септември 2015 г.

Тази седмица президентът Тръмп посрещна с всички почести китайския лидер Си Дзинпин.

Посещението започна с пълна военна тържественост, включваща звуци на духови оркестри, безупречни поздрави, рев на реактивни двигатели и лична обиколка, водена от Тръмп из позлатените коридори на Белия дом.