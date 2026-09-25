14-годишният Джани, който падна от тераса на НДК, заминава за лечение в Турция

Най-късно в понеделник 14-годишният Джани Бехчет заминава за рехабилитация в Турция. Това каза за bTV Лидия Милева - бабата на момчето, което в края на април падна от тераса на НДК.

Джани ще бъде транспортиран със специализирана линейка, изпратена от клиниката в Турция, където първоначално ще започне 3-месечна рехабилитация.

"Много съм благодарна на всички хора и дарители. Наистина не вярвах, че за толкова кратко вече ще се съберат средствата. Дълбоко в себе си знам, че човек трябва да е позитивен, но това са страшно много пари. Благодаря на всички", заяви Лидия, след като само за седмица дарителската кампания събра над 206 хиляди евро от необходимите за лечението 234 000 евро.

Към момента Джани не може да става и не може да се грижи сам за себе си.

Лидия се грижи за внука си след тежкия момент, който променя живота му. Мечтата ѝ е да го види отново на крака.

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„Това ми е мечтата. Друго нямам“, сподели тя. И разказа, че се е грижила за него от малък, защото дъщеря ѝ е починала преди 8 години.

По думите ѝ бащата се е свързал чрез негови познати с клиника, откъдето са изпратили оферта за 6 месеца цялостно комплексно лечение.

„То включва 5-6 процедури на ден“, обясни Лидия Милева. Тя посочва, че лично смята, че надежда има.

„В „Пирогов“ казаха нула процента. Не искам хората да ме разберат криво. Аз съм безкрайно благодарна на лекарите в там, защото те му спасиха живота“, каза бабата на Джани.

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„Но дори и половината да се събере, три месеца, предполагам, че ще бъдат от огромна полза за него“, посочи Лидия.

Тя разказва, че Джани често ѝ казва, че му липсва животът му.

От НДК заявиха, че са извършени вътрешни проверки, след които е назначено обследване от независим експерт. Съгласно неговото становище към датата на инцидента състоянието на ръкохватките на парапетите и облицовките е било добро.