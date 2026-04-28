Прокуратурата за инцидента с дете на НДК: Няма данни то да е бутано

Софийската районна прокуратура разследва инцидента с дете, паднало от тераса на НДК. Случаят е от петък следобед, като състоянието на пострадалото дете остава тежко.

От НДК съобщиха, че е започнала вътрешна проверка.

По случая е образувано досъдебно производство. Назначени са допълнителни експертизи, а разследващите разпитват нови свидетели.

Говорителят на прокуратурата Николай Николаев заяви пред БНТ, че са разпитани множество свидетели, събрани са веществени доказателства, включително парапетът, както и записи от охранителни камери. Назначена е и съдебно-медицинска експертиза.

Към момента събраните доказателства не сочат умишлено причиняване на телесна повреда, тоест няма данни детето да е било бутнато.

Предстои да бъде установено техническото състояние на парапета. Разследването се води за престъпление по чл. 134 от Наказателния кодекс - причиняване на телесна повреда поради професионална непредпазливост.

Прокуратурата проверява дали съоръжението е отговаряло на изискванията и дали евентуална небрежност е довела до инцидента. Не се изключват и други версии.

Изясняват се и възможни пропуски в обезопасяването на мястото, като е назначена техническа експертиза.

По данни на разследващите в инцидента са участвали няколко тийнейджъри, които вече са разпитани.