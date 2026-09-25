Куба е следващата? US армията търси медицински, инженерни и логистични части

Американските военни подготвят полеви хирурзи, военна полиция и инженерни части за евентуална операция срещу Куба в рамките на следващите четири месеца.

Миналата седмица командването на Резерва на Сухопътните войски на САЩ изпрати вътрешно съобщение, в което запита подчинените си структури дали могат да предоставят шест вида подразделения на Южното командване, отговарящо за американските сили в Латинска Америка и Карибите.

В документа не се споменава изрично Куба, но според CBS News - медията, която се е сдобила с него, множество американски официални лица твърдят, че планирането е насочено именно към комунистическия остров.

В меморандума се посочва, че тези подразделения "вероятно ще бъдат необходими след 90-120 дни“, което предполага възможен период за разгръщане около Коледа. Командванията трябваше да дадат отговор до петък.

Сред поисканите подразделения е преден отряд за реанимация и хирургия - малък екип, който извършва спешни операции и оказва помощ при травми на ранени военнослужещи в близост до зоната на бойните действия.

Няма данни на каквито и да е подразделения да са били издадени заповеди за разгръщане, а в съобщението не се посочва колко войници биха били необходими, къде ще бъдат изпратени или каква операция ще подкрепят.

Куба ще падне

Във вторник Тръмп заяви пред Общото събрание на ООН, че комунистическото правителство на Куба "ще падне“ и "свободата ще настъпи“ – това стана след като през януари американски специални части изведоха венецуелския диктатор Николас Мадуро от Каракас.

Кубинската делегация напусна демонстративно залата, докато президентът отправяше тази завоалирана заплаха. Тръмп добави, че държавният секретар Марко Рубио води "задълбочени преговори“ с Хавана.

В документа се отправя искане и за медицинска бригада, която да ръководи подразделенията на терен, както и за бригада на военната полиция – формирования, които обикновено изпълняват задачи по осигуряване на сигурността, задържане на лица и поддържане на реда.

В списъка фигурират още инженерен батальон, логистичен батальон (отговарящ за транспорта, горивото, техническото обслужване и снабдяването), както и експедиционно командване за логистична поддръжка, което да управлява логистиката в рамките на целия театър на военните действия.

"Поради съображения, свързани с оперативната сигурност, не разкриваме подробности и не коментираме оперативните придвижвания на САЩ или евентуалните срокове за разгръщане на сили, свързани с текущи или бъдещи операции, извънредни ситуации или планиране", каза говорител на Южното командване.

Въпреки това Южното командване на САЩ поддържа постоянна координация със Съвместните сили, за да оцени редица потенциални нужди в рамките на своята зона на отговорност в подкрепа на възложените мисии.“

Това планиране се извършва на фона на усилията на Тръмп да реализира стратегия, наречена от официални лица "Доктрината Донроу“ - решителен стремеж за изтласкване на противниците от "задния двор“ на Америка.

Малко преди речта си пред ООН администрацията наложи нови санкции срещу кубински длъжностни лица и организации, включително срещу фирми със връзки с военните и с никеловата индустрия на острова.

През март Тръмп заяви пред журналисти в Овалния кабинет, че вярва, че ще има "честта да превземе Куба“.

"Да вземем Куба под някаква форма, да. Мисля, че бих могъл да направя каквото си поискам с нея, ако искате да знаете истината", каза преди време Тръмп.

По-късно същия месец той заяви: "Куба ще бъде следващата".

Агресия и иконоическа война

Кубинският президент Мигел Диас-Канел се зарече да отвърне на всякаква атака от страна на САЩ и обвини Вашингтон в "агресия“ и "икономическа война“ заради блокирането на вноса на петрол за острова.

Военните стратези са разглеждали и вариант за въздушен десант на острова с участието на хиляди войници от 101-ва въздушнодесантна дивизия – единственото подразделение, обучено за подобна задача, съобщи CBS News през юли. Официални лица подчертаха, че решение все още не е взето.

Още една военна операция на САЩ може да изглежда малко вероятна на фона на бушуващите конфликти в Иран и Украйна, но канадският министър-председател Марк Карни призна, че правителството му също се подготвя за евентуална американска инвазия.

"Мисля, че на такива постове човек има отговорността да разглежда и сценарии с екстремен риск“, заяви в сряда пред NYT 61-годишният Карни. "Това е просто управление на риска. Не става дума за най-вероятния сценарий, но би било безотговорно да не се вземе предвид и тази възможност".