Кейт Мидълтън изненада с красива визия за есента

Само два дни след като блесна на червения килим в Лондон в ефектна лилава рокля, Кейт Мидълтън показа съвсем друга страна от публичния си образ. Принцесата на Уелс замени вечерния блясък с есенна визия в шоколадови нюанси, а емблематичните си обувки на ток – с чифт бордо мокасини.

Но зад тази по-непретенциозна визия стоеше кауза, която е сред най-дългогодишните в кралската ѝ работа – подкрепата за хората, засегнати от зависимостите.

На 24 септември Кейт посети The Forward Trust в Саутенд-он-Сий по повод Addiction Awareness Week – седмица, посветена на повишаването на информираността за зависимостите и борбата със стигмата около тях.

От червения килим до градината

Контрастът с предишната поява на Кейт не остана незабелязан.

На премиерата на филма Digger в Лондон принцесата беше в пищна лилава рокля на Jenny Packham и носеше перлените обеци на принцеса Даяна. Само няколко дни по-късно обаче кралският блясък отстъпи място на много по-практичен и земен стил.

За посещението си в Саутенд Кейт избра двуредно сако Max Mara с пепит десен, тъмнокафяв топ и къси панталони в същата шоколадова гама. Към тях добави кожени мокасини в наситен цвят бордо от Boden.

Косата ѝ беше оформена на меки къдрици, а бижутата останаха деликатни – златни обеци Cartier Trinity и масивна верижка от Laura Lombardi. На ръката ѝ отново беше и прочутият сапфирен годежен пръстен, принадлежал преди това на принцеса Даяна.

И именно обувките направиха впечатление

За Кейт високите обувки с остър връх отдавна са своеобразна част от работния ѝ кралски гардероб. Затова изборът на мокасини беше отбелязан от редица модни издания.

Тя заложи на бордо кожени мокасини от Boden, които носеше без чорапи, оставяйки глезените си открити. Така иначе строго скроената комбинация от сако и панталон придоби по-непринудено есенно излъчване.

Изборът изглежда особено подходящ за самото събитие – вместо официална кралска визия Кейт е трябвало да се движи сред зелени площи, да разговаря с хора, участващи в програмата, и дори да се включи в градинарска дейност.

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