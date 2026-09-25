Тенденции при грима за есента

Скоро официално посрещнахме есента. Както винаги, със смяната на сезона, задават се и промени във визията. През лятото дамите залагат на по-лек и ненатрапчив грим, но през есента могат да експериментират повече. Кои са тенденциите при грима за есен 2026 г.? Вижте отговорите на американското издание на "Cosmopolitan".

Без спирала/малко спирала

Една тенденция, която се запазва още от лятото. Тогава беше модерно да не се прекалява с грима, особено със спиралата. Модната икона Зендая също доказа това. И през есента тази семпла визия ще е хит. Най-добре е изобщо да не слагате спирала. Или ако сложите, да е съвсем малко, без миглите да изглеждат кукленски. Така изпъкват устните и червилото, създавате естествена и натурална визия.

Нежни сини сенки

Синьото определено е сред най-хитовите цветове през 2026 г. - във всякакви негови варианти. Това влияе и на грима. Специално за есента модерни са сините сенки за очи. Но говорим за по-светли и нежни нюанси, кралското синьо не е на почит. Залагайте на сенки в аквамарин, синьо-зелено, избледнял дънков плат, сиво-синьо, бебешко синьо и т.н. Те изглеждат свежо, правят ви мечтателки и с вълшебна визия.

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