Специалисти ни съветват как да преборим есенната депресия

С настъпването на есента дните стават по-къси, слънцето е по-малко и настроението често се променя. Това състояние е известно като „есенна депресия“ или сезонно афективно разстройство (SAD). Експерти предлагат няколко ефективни стратегии за справяне. Вижте кои са:

Приоритизирайте излагането на светлина

С по-малко дневна светлина много хора изпитват спад в нивата на серотонин. Опитайте се да излизате навън поне 20 минути на ден, дори в облачни дни. Отваряйте щорите сутрин и обмислете използването на лампа за светлинна терапия, ако сте на закрито през по-голямата част от деня.

Останете активни

Упражненията са мощен стимулатор на настроението. Независимо дали е бърза разходка или йога клас на закрито, поддържането на тялото в движение може да помогне за противодействие на ниската енергия и да повдигне духа.

Останете свързани

Лесно е да се изолирате, когато времето захладнее, но социалната връзка е жизненоважна за психичното благополучие. Планирайте срещи с приятели или семейство, присъединете се към местна общност или си насрочете редовен телефонен разговор с близък.

Източник: Как да преборим есенната депресия: 7 съвета от специалисти