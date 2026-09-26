Четирима туристи, младоженци и бременна жена: кои са шестимата, загинали в Плака

С наближаването на края на издирвателните дейности в срутената сграда в квартал Плака започват да излизат подробности за шестимата души, загинали при експлозията в петък. Според медийни съобщения четирима от тях са били американски туристи, отседнали в апартамент под наем за краткосрочен престой на първия етаж: Флорида Ходжа, Иън Къркпатрик (на 37 г.), Ериса Цани и Флорин Ходжа. Трима от тях са били с албански произход.

Според информацията Флорида и Флорин Ходжа са били брат и сестра. Флорида наскоро се е омъжила за Къркпатрик и двамата са пристигнали в Гърция за медения си месец. Къркпатрик е направил резервацията за апартамента, в който е отседнала групата, пише To Vima.

Флорин Ходжа и Ериса Цани също са били двойка. Според наличните до момента данни Цани е била бременна в третия месец и двамата са очаквали първото си дете.

Четиримата е трябвало да напуснат Гърция в петък – деня на експлозията – с полет, насрочен за 15:30 ч. Те така и не стигат до летището.

След като новината за срутването се разпространява, един от роднините на Флорида Ходжа и Къркпатрик търси информация в Reddit, след като се появяват съобщения, че сред отломките са открити паспорти с техните имена. В публикацията се посочва, че двойката не е поддържала връзка със семейството си, и се отправя молба за съдействие при свързването с полицията или спасителните екипи в Атина.

Двойката от горния етаж

Другите двама загинали са Атина Папареску (на 78 г.) и Едмънд Хингс (на 77 г.), които са живеели на втория етаж на сградата. Хингс е бил британски гражданин.

Апартаментът им се е намирал точно над жилището, наето от четиримата американци.

Експлозията е засегнала двуетажната сграда на улица „Лизикратус“ в петък сутринта, като е причинила срутването на голяма част от конструкцията. Спасителни екипи са претърсвали отломките през целия петък и събота, като телата на последните две жертви са извадени в събота следобед.