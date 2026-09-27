Вигенин: Спорът за позицията на България за Украйна в ООН е излишен

Сега сме в предизборна кампания. Всеки повод трябва да бъде използван. Спорът за позицията на България за Украйна на сесията на ООН е напълно излишен. Това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин в ефира на NOVA News.

По думите му българската позиция е била ясно заявена от президента Илияна Йотова в изказването ѝ пред ООН.

"Този тип декларации в някаква степен ангажират България, но те са малко от типа "да предложим един текст и да видим колко страни ще се съгласят с него". В случая са 51 държави", обясни Вигенин.

Той подчерта, че още от началото на работата на правителството е било ясно заявено, че България има по-различна позиция по отношение на подхода към конфликта и иска да формулира различни послания, които според управляващите могат да допринесат за намирането на решение. Според Вигенин обаче страната ни не трябва да се противопоставя на общите европейски позиции.

Евродепутатът посочи, че по-съществената тема е не съдържанието на конкретната декларация, а възможността България да развие своя различен подход в рамките на Европейския съюз.

"Темата за един различен подход беше много ясно и прозрачно развита от Илияна Йотова. Мисля, че върху това трябва да говорим. Какво различно можем да направим, а не какво има в декларацията", заяви Вигенин.

Според него отказът от присъединяване към общата европейска позиция би бил неразумен, тъй като би ограничил възможността на България да отстоява собствения си подход.

"Ние няма да бъдем в състояние да развием този по-различен подход, който разви Йотова в ООН, ако се изолираме от ЕС", каза Вигенин и добави "Ако не бяхме в предизборна кампания, нямаше да има подобни реакции".