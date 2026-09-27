В Москва забраниха митинг срещу изборните измами заради... COVID ограничения

От 1 октомври правителството на Санкт Петербург ще отмени ограниченията, свързани с коронавируса, които бяха в сила в града през последните шест години, съобщава "Фонтанка", позовавайки се на администрацията на града "Смолни".

Основание за това решение е заповед на главния държавен санитарен лекар за Санкт Петербург и Ленинградска област.

Указът, подписан от губернатора Александър Беглов (№ 121 от 13 март 2020 г. "Относно мерките за противодействие на разпространението на COVID-19", по-специално забранява митинги, пикети и демонстрации. Според документа всички събития с повече от 300 участници подлежат на одобрение от властите.

Под предлог на ограниченията заради COVID-19, властите в Санкт Петербург забраняваха масовите протести и пикети в продължение на шест години. Например, миналата година те отказаха разрешение за митинг срещу строителството на две нови кули на "Газпром" и отмениха фестивала "Некрокомиккон"

Междувременно московската градска управа забрани провеждането на митинги в града срещу измамите на изборите за Държавна дума, позовавайки се на ограниченията заради коронавируса. Това съобщи Вера Мисина, кандидат от Комунистическата партия. Тя предложи митингът да се проведе в парк "Плюшчево" в югоизточната част на Москва, но властите отхвърлиха искането.

"Това е открита подигравка с хората и със здравия разум. Това е подлост, цинизъм и нарушение на Конституцията на Руската федерация", написа тя в своя Telegram канал.

Световната здравна организация обяви края на пандемията от COVID-19 на 5 май 2023 г.

На федерално ниво в Русия всички ограничения, въведени от "Роспотребнадзор" заради пандемията от COVID-19, бяха отменени на 1 юли 2022 г. Регионалните разпоредби относно ограниченията за COVID-19 обаче не се отменят автоматично - регионалните власти ги прекратяват самостоятелно.