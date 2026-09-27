Нова жертва на Пътя, този път край Пловдив

Нова тежка катастрофа с фатален край е станала край Пловдив в неделната сутрин. При инцидента са се сблъскали челно камион и такси, като един човек е загинал. По първоначални данни произшествието е станало около 8:30 часа.

Сигналът за тежката катастрофа е подаден на телефон 112, а на мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

При сблъсъка между двете превозни средства е загинал човек. Обстоятелствата около смъртта и самоличността на жертвата се изясняват.

Катастрофата е станала на изхода на Пловдив, като заради тежкия инцидент движението в района е било затруднено. На място са извършени огледи, а служители на "Пътна полиция" регулират трафика.

Причините, довели до навлизането на едно от превозните средства в насрещната лента и последвалия челен сблъсък, все още не са установени. Предстои разследващите да изяснят дали става въпрос за грешка на водач, несъобразена скорост, техническа неизправност или друг фактор.

Катастрофата е поредният тежък пътен инцидент в страната с фатален изход. Само през последните дни бяха регистрирани няколко сериозни произшествия. В Ловешка област например в рамките на едно денонощие петима души загинаха при две отделни катастрофи.

Разследването по случая край Пловдив продължава. Очаква се полицията да даде повече информация за причините за сблъсъка и за самоличността на загиналия.