Михайло Федоров създава "Армия от роботи" ВИДЕО

Михайло Федоров обяви старта на нова инициатива в сферата на отбранителните технологии, наречена "Армия от роботи" (Army of Robots), чиято цел е да замени хората на бойното поле.

Съобщението беше направено едновременно в социалните мрежи и по време на презентация на тазгодишната конференция IT Arena в Лвов на 26 септември. Това е поредната стъпка на Федоров в сектора на отбранителните технологии след спорното му освобождаване от поста от президента Володимир Зеленски през юли.

Според Федоров инициативата- създадена по модела на успешния му проект "Армия от дронове" (Army of Drones), стартиран през 2022 г., докато той беше министър на цифровата трансформация - няма да представлява просто една компания, а цяла "екосистема".

"Ще инвестираме в компании за отбранителни технологии, ще стартираме собствени технологични проекти, ще изграждаме капацитет за научноизследователска и развойна дейност (R&D), ще тестваме решения съвместно с военните и ще мащабираме възможно най-бързо онова, което действително работи на бойното поле", заяви министърът.

След освобождаването си от поста министър на отбраната, Федоров първоначално не разкри какви ще бъдат следващите му стъпки, докато хиляди украинци протестираха в цялата страна в продължение на седмици, настоявайки за връщането на популярния реформатор с технологичен опит.

След като отправи сериозно предизвикателство към политическото статукво в Украйна по време на войната, призовавайки за провеждане на избори в средата на август, Федоров насочи вниманието си към отбранителните технологии, пишат от Kyiv Independent.

По време на широко отразено посещение в САЩ в края на август, целящо срещи със съмишленици, дарители и лидери в технологичния сектор, Федоров обяви създаването на фонд за стимулиране на иновациите и мащабиране на производството с цел задоволяване на най-важните отбранителни нужди на Украйна.

Само няколко дни по-късно бившият министър заяви, че ще създаде собствена компания за отбранителни технологии, като един от първите инвеститори в нея ще бъде Алекс Карп - изпълнителен директор на спорната технологична компания Palantir, чиито продукти се използват в усилията на Украйна във войната.

При обявяването на инициативата "Армия от роботи" Федоров не уточни коя организация стои зад нея

"Дори извън правителството, вече от частния сектор, ние продължаваме да работим по нашата визия за технологична война - въздух, суша, икономика - и по основната си мисия: да създаваме технологии, които помагат на Украйна да победи и да спаси живота на нашите военнослужещи", каза Федоров.

На запитване от страна на Kyiv Independent за подробности, пресцентърът на Федоров не отговори към момента на публикуване на материала.

Федоров също така призова квалифицирани инженери по роботика да се присъединят към екипа на инициативата "Армия от роботи".

Визията на Федоров за инициативата "Армия от роботи" поставя специален акцент върху развитието на хуманоидни роботи, които да заменят пехотинците в окопите.

Според украински медии, присъствали на презентацията му на конференцията IT Arena, Федоров е заявил, че инициативата си поставя за цел до шест месеца да бъде регистриран първият случай на вражески войник, ликвидиран от хуманоиден робот, а до дванадесет месеца - първата успешна атака срещу вражеска позиция без участието на пехота.

Дори при известни случаи на "щурмове", извършени изцяло от наземни безпилотни машини (UGV) и описани от някои от най-елитните украински части, завземането на територията не се е считало за окончателно, докато тя не бъде заета от живи войници на терен.

Публикацията в социалните мрежи беше придружена от видео, генерирано от изкуствен интелект, показващо роботи с нестандартен дизайн, различни форми и размери, които се бият в окопи и на открит терен. Във видеото се виждат войници с украински униформи и нашивки, но гласът зад кадър, който говори на английски, не споменава Украйна.

"Роботите пресрещат врага, отблъскват атаки, унищожават цели и първи настъпват към вражеските позиции", се казва в записа. "Хората управляват системите от безопасно разстояние и навлизат в прочистената позиция едва когато е безопасно. Да, звучи като война на бъдещето, но ние вече сме там."

Безпилотните наземни машини (UGV) - наричани в Украйна "наземни роботизирани комплекси" - играят все по-важна роля и за двете страни на бойното поле, особено в логистиката, тъй като насищането с вражески FPV дронове (управлявани от първо лице) превръща доставките или евакуацията на ранени с превозни средства близо до фронтовата линия в задача, граничеща със самоубийство.

Макар и безпилотни, тези машини почти никога не са автономни роботи в истинския смисъл на думата; вместо това те се управляват директно от оператор - човек, обикновено чрез интернет връзка Starlink.

Въпреки че по-добре подготвените подразделения понякога използват UGV за директен огън по противника или за щурмуване на наземни позиции, практическото прилагане на концепцията "роботи се бият вместо хора" на бойното поле в Украйна все още е в начален етап и се възпрепятства от множество усложняващи фактори.

Наземните дронове, както всяко друго бойно превозно средство, имат ограничен запас от енергия и боеприпаси и трябва да бъдат обслужвани, презареждани и зареждани от хора на място.

Въпреки че са по-малки и по-малко забележими от по-големите пилотирани превозни средства, безпилотните летателни апарати (БПЛА) също имат висок процент на загуби от вражески дронове, когато работят близо до фронтовата линия.

Повечето от роботизираните конструкции, представени във видеото на Федоров, включително хуманоидни, сферични, както и кучешки и паякоподобни роботи, в момента не се използват в бойни действия в Украйна.