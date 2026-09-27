Мирчев: Притесняваме се вече какво да очакваме с правителството на Радев

Има риск от прегряване на българската икономика, а конкурентоспособността ѝ не се повишава с необходимите темпове. Това заяви Ивайло Мирчев, коментирайки последния доклад на Fitch Ratings. По думите му оценката на рейтинговата агенция за състоянието на българската икономика е основателна.

"България има много голям проблем по отношение на това, че конкурентоспособността на икономиката не се увеличава с нужните темпове. Има спад на индустриалното производство и от Fitch Ratings са абсолютно прави", заяви Мирчев.

Той коментира и изказването на президента Илияна Йотова пред Общото събрание на ООН. Според Мирчев тя е обвинила в лъжа върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

"Нещо, което на един български държавник не му се беше случвало досега и нещо, което показва тежка шизофрения в управлението на българската държава", заяви Мирчев.

По думите му остава неясно какви мерки ще бъдат заложени в бюджета за 2027 г., на фона на увеличаващия се дефицит.

"Ние много искаме да видим цялостен план. По отношение на свръхпечалбите се обръща внимание на банки, на вериги, но никой не говори за "Лукойл". Вместо да се вземе от печалбата на "Лукойл", се освобождава износът на горива, който увеличава печалбата на "Лукойл", каза той.

Мирчев призова правителството да представи публично позицията си по въпроса.

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"Ние като опозиция правим обратното - грижим се за това в бюджета да влизат повече пари и българските граждани да плащат по-малко за горива", заяви той.

По думите му има сериозни въпросителни около бюджетната политика и размера на дефицита.

"Притесняваме се вече какво да очакваме с правителството на Радев - дефицитът стана 5,7% и не знаем от догодина какво да очакваме", каза Мирчев.

По отношение на предстоящата президентска кампания той заяви, че очаква позитивен тон и кандидатите да покажат защо са достойни да заемат поста.

Мирчев постави и въпроси към Илияна Йотова, свързани с „неотговорени въпроси“, които според него трябва да получат публични обяснения.

"Големи въпросителни към Йотова, защото има неотговорени въпроси - случая на разпространителя на наркотици, случая с Йотова като пазител на кирилицата, без никой да я е заплашвал, и може би най-важното - това, което се случи в ООН", заяви Ивайло Мирчев.