Вълчев: Ще продължим инвестициите в детски градини и училища

Държавата ще продължи да подкрепя изграждането и разширяването на детски градини и училища и след 2027 г. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при първата копка на нов корпус на детска градина "Веселушка" в село Марково, община "Родопи", предаде БГНЕС.

"В много населени места има необходимост от нови места за децата и учениците и държавата ще продължи да инвестира в тази инфраструктура", заяви Вълчев.

За разширяването на детска градина "Веселушка" Министерството на образованието и науката инвестира 1 147 748 евро, като допълнително финансиране ще осигури и общината.

Новият корпус ще разкрие още 60 места за деца. Проектът включва модернизиране на двора и изграждане на голям физкултурен салон.

В момента детската градина се посещава от 125 деца, за които се грижат осем учители и две медицински сестри.

Инвестициите в образователната инфраструктура в община "Родопи" обхващат и други населени места.

С над 1,2 млн. евро се изгражда нов корпус към детска градина "Пролет" в село Първенец, а над 1,5 млн. евро са предвидени за разширяването на детска градина "Ралица" в село Белащица.

Нов учебен корпус с физкултурен салон ще бъде изграден и към Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" в Марково. След завършването му ще бъдат разкрити още 120 места за ученици.

Кметът на община "Родопи" Павел Михайлов посочи, че тя е сред петте общини в страната с положителен прираст, което увеличава необходимостта от нови места в детските градини и училищата.

"Инвестициите в децата са инвестиции в бъдещето на България. Затова ще продължим политиките, с които създаваме по-добри условия за тяхното образование, развитие и игра", заяви проф. Вълчев.

Министърът призова учителите и родителите да поддържат диалог и да се подкрепят, за да растат децата в спокойна среда.

По време на посещението Вълчев и кметът Павел Михайлов провериха и строителството на разширението на детска градина "Пролет" в Първенец.

Община "Родопи" обхваща 21 села, в които работят 12 детски градини и 11 училища. Те се посещават от 1265 деца и 1776 ученици. През настоящата учебна година първокласниците са 295.