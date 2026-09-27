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Мотоциклетист загина при катастрофа край Лясковец

Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват

27.09.2026 | 19:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мотоциклетист е загинал при тежка катастрофа в района на Лясковец, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал в близост до завод "Аркус". По първоначална информация мотоциклетът се е сблъскал с лек автомобил.

Вследствие на удара мотоциклетистът е загинал.

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Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват.

Заради катастрофата пътният участък в района на завод "Аркус" временно е затворен за движение.

Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през Лясковец и село Козаревец. Тежкотоварните автомобили изчакват на място.

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