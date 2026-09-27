В кадър: Йотова и Вълчев откриха кампанията си от Златната църква във Велики Преслав

Снимки: БГНЕС 1 / 10 / 10

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев откриха предизборната си кампания от Златната църква във Велики Преслав. Основни теми в посланията им бяха българската държавност, езикът, писмеността и националната идентичност, предаде БГНЕС.

"Плиска и Велики Преслав – това е началото на българската държава, оттук тръгва империята на духа", заяви Йотова пред събралите се хора.

По думите ѝ Велики Преслав има особено значение за българската история заради развитието на книжовността и утвърждаването на българския език и писменост.

"Тази славянска цивилизация има своя създател и той се нарича България", заяви кандидатът за президент.

"Искаме децата ни да знаят откъде е тръгнала България"

Йотова обясни избора на Велики Преслав за начало на кампанията с желанието историческото наследство да бъде свързано с бъдещето на страната.

"Започваме кампанията си оттук, защото обичаме Родината си, искаме славата на миналото да я препращаме напред в бъднините ни и да я даваме щедро на децата ни, за да знаят откъде е тръгнала България, да познават своя корен, да пазят своята идентичност, да пазят езика си и да са горди българи", заяви тя.

Йотова благодари и на бившия президент Георги Първанов за кампанията "Съхрани българското! Бъди българин!", като заяви, че заедно с Кирил Вълчев ще я продължат. Първанов присъства на откриването на кампанията.

Кандидатът за президент постави акцент и върху ролята на княз Борис I за обединяването на хора с различен произход, вяра и култура около общ език и държавност.

"Златната църква е свещено място за България. Оттук аз ще взема онази искрица от миналото, за да запалим българския светилник", каза Йотова.

Тя призова за подкрепа на президентските избори на 25 октомври, на които двойката Йотова – Вълчев е с номер 25. Официалният сайт на кампанията също посочва двойката под този номер.

Вълчев свърза номер 25 с българската азбука

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев също постави българския език и кирилицата в центъра на обръщението си.

Той направи връзка между номера на кандидатпрезидентската двойка и 25-ата буква в българската азбука – "Ш".

Според Вълчев именно особеностите, които отличават българската писменост и култура, дават на страната собствен глас сред останалите европейски народи.

Той призова за единство в българското общество и посочи като основна цел създаването на условия младите хора да остават в страната, а българите зад граница да имат повече причини да се завръщат.

"Нека бъдем сплотени, защото заради превратностите на времето останахме шепа хора, пред които трябва да има една голяма цел: децата ни да остават у дома, а българите по света да се завръщат", заяви Вълчев.

Кандидатът за вицепрезидент се обяви и за приемането на закон, който да уреди използването на българския език и азбука, както и начина, по който информацията в страната да бъде достъпна за чуждестранните посетители.

След откриването във Велики Преслав Йотова и Вълчев имат предизборна среща в Драматично-кукления театър "Васил Друмев" в Шумен.