ЕС се готви за криза с цените на горивата преди зимата

Европейският съюз предупреди държавите членки за потенциална ценова криза на енергийния пазар, предизвикана от конфликта в Близкия изток, и ги призова да обмислят мерки за ограничаване на търсенето, както и да продължат да запълват газохранилищата преди зимата.

Европейската комисия призовава правителствата спешно да се подготвят за отоплителния сезон

В писмо до министрите на енергетиката на 27-те държави членки еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен заяви, че зависимостта на региона от вносни изкопаеми горива го е изложила на сътресенията на енергийните пазари, и призова националните правителства спешно да се подготвят за отоплителния сезон.

„Изправени сме пред ценова криза, свързана с криза на доставките“, пише Йоргенсен в писмото, съобщава Bloomberg. Европейската комисия не беше веднага открита за коментар.

Цените на газа се повишиха повече от два пъти от началото на войната

Европейските цени на газа са се повишили повече от два пъти от началото на водената от САЩ война с Иран в края на февруари, достигайки по-рано този месец най-високото си равнище от края на 2022 г.

Ръстът на разходите се превърна в основен приоритет в политическия дневен ред на ЕС, като компании в целия блок ги обвиняват, че подкопават конкурентоспособността на Европа.

Правителствата са под натиск да направят повече, за да подкрепят избирателите, които са притиснати от нарастващите сметки.

Натрупването на газови запаси е особено трудно тази година,

тъй като конфликтът в Близкия изток повиши краткосрочните цени спрямо договорите за зимните месеци, което направи икономически по-малко изгодно нагнетяването на газ през лятото.

Съоръженията в региона са запълнени малко над 70%, при сезонна норма от 86% за това време на годината.

Правилата на ЕС позволяват отклонение с 10 процентни пункта от целта за запълване на хранилищата до 90% преди началото на отоплителния сезон. Допълнителна гъвкавост от пет процентни пункта може да бъде използвана при неблагоприятни пазарни условия.

„Използването на гъвкавостта, предвидена в Регламента за съхранението на газ, и намаляването на целта за запълване до 80% може да помогне за облекчаване на непосредствения натиск върху цените и разходите за попълване на запасите“, заяви Йоргенсен, цитиран от Bloomberg TV Bulgaria.

„Въпреки това, когато е необходимо, ви призовавам да обмислите предприемането или продължаването на мерки, които могат да поддържат нагнетяването на газ или да намалят търсенето на газ и електроенергия толкова дълго, колкото е необходимо.“