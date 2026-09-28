Бой, хвърлени бутилки и счупена витрина: Напрежение в Ботевград

Напрежение в Ботевград през почивните дни. Десетки мъже се събраха вчера пред търговски обект в града с цел саморазправа.

До физически сблъсък не се е стигнало, след като на място са пристигнали екипи на полицията и жандармерията.

При инцидента обаче е била счупена витрина на магазина. На разпространените кадри се вижда как търговският обект и униформените служители са замервани с бутилки.

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Според полицията напрежението е започнало след спречкване в нощно заведение в града в петък вечерта. Един от участниците в първоначалния конфликт е бил разпитан от органите на реда.

Впоследствие група мъже се е събрала пред търговския обект, което е наложило засилено полицейско присъствие. Целта на служителите на реда е била да не се стигне до физическа саморазправа и допълнителни материални щети.

По случая е образувано досъдебно производство. От полицията казаха за bTV, че има задържан – мъжът, който е счупил витрината, платил е и за щетите.

По информация, получена от Balkanec.bg има и пострадали, един от тях е настанен в столична болница със счупена подбедрица, а за другия се твърди, че е губил няколко пъти съзнание повреме на нанесения му побой при свадата в заведението предишния ден. След сблъсъците има пострадал полицай, който е с извадено рамо.

Търговският обект, пред който е станало струпването на мъжете е в жк „Саранск“ и се свързва със семейството на един от младежите, за които се твърди, че са участвали в побоя.

Продължава изясняването на всички факти и обстоятелства около инцидента, както и на причините, довели до ескалирането на напрежението.