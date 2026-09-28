Планински спасители са помогнали на жена с травма на глезена в Пирин

Въздушна линейка се е опитала вчера да вземе жена от хижа „Синаница“ в Пирин, която е била с травма на глезен, но поради силния вятър не е успяла. В крайна сметка тя е била пренесена от планински спасители, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст.

В планините днес е облачно, във високите части и мъгливо, вятърът е умерен, информираха от ПСС. Условията във високите части на планините не са подходящи за туризъм, в по-ниските са добри.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология над планините днес облачността ще бъде променлива. След обяд на отделни места над 2000 метра ще има валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.