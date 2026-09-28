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Турски комик отива на съд заради обида срещу Ердоган в стендъп шоу

Дениз Гьокташ е известен със специфичното си чувство за хумор и политическа сатира

28.09.2026 | 12:27 ч. 5
Reuters

Reuters

Популярен турски комик се изправя пред съд в Истанбул днес по обвинения в обида на президента Реджеп Тайип Ердоган и други нарушения, извършени по време на стенд-ъп представление през юни, съобщава Euronews.

Дениз Гьокташ, 32-годишен комик, известен със своя специфичен хумор и политическа сатира, беше арестуван от полицията на 3 юли - седмица след като публикува в YouTube видео от свое представление, събрало близо 9 милиона гледания.

Оттогава Гьокташ се намира в ареста с повдигнати обвинения за обида на Ердоган и подстрекаване към обществена омраза, като според обвинителния акт прокурорите по-късно са добавили и обвинение за възхваляване на престъпления и престъпници.

Арестът на Гьокташ е поредният епизод от засилващите се репресии срещу всеки, възприеман като критик на консервативното правителство на Турция или на неговите ценности – кампания, засегнала стотици политици, творци, музиканти, журналисти и ЛГБТК+ активисти, наред с други.

Под проливния дъжд около 50 протестиращи с чадъри се събраха пред съдебната палата в Истанбул под наблюдението на десетки полицаи, скандирайки: "Дениз Гьокташ не е сам!“, съобщава кореспондент на AFP.

В сградата имаше и десетки полицаи, докато тълпа от журналисти и поддръжници чакаше да влезе в съдебната зала, където се очакваше Гьокташ да се яви лично.

Сред тях бяха и няколко комици от истанбулския комедиен клуб "TuzBiber“, където според информациите Гьокташ е започнал кариерата си през 2019 година.

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Присъстваха и наблюдатели от посолството на Нидерландия и консулството на САЩ.

Публикации в X от затвора

Комикът е задържан в затвора със строг режим "Каратепе“, разположен на около 120 километра западно от Истанбул и успява от време на време да публикува съобщения в платформата X, предимно иронични наблюдения за живота зад решетките.

"След 88 дни за първи път ще ми сложат белезници и ще чуя клаксон на автомобил. Определено няма да ми липсват белезниците“, написа той късно в неделя, в навечерието на първото си явяване в съда.
"Едно 90-минутно шоу води до повдигане на ново обвинение на всеки два месеца“, написа комикът в края на август, като отбеляза, че допълнителното обвинение срещу него е било повдигнато заради "шега за Далтънови“ – една от турските групировки за организирана престъпност.

Въпреки че в обвинителния акт не е посочено конкретно наказание, изчисления на турски медии показват, че при осъдителна присъда по всички обвинения той може да получи десет или повече години затвор; тази прогноза се споделя и от други медии, съобщи агенция "Анка“.

Според турските медии комикът, роден в Анкара, е започнал кариерата си в "ТузБибер“ (TuzBiber) в Истанбул и впоследствие е изнасял представления на сцени в цяла Европа и САЩ.

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Тагове:

комик стенд-ъп Ердоган политическа сатира съд
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