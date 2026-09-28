Турски комик отива на съд заради обида срещу Ердоган в стендъп шоу

Популярен турски комик се изправя пред съд в Истанбул днес по обвинения в обида на президента Реджеп Тайип Ердоган и други нарушения, извършени по време на стенд-ъп представление през юни, съобщава Euronews.
Дениз Гьокташ, 32-годишен комик, известен със своя специфичен хумор и политическа сатира, беше арестуван от полицията на 3 юли - седмица след като публикува в YouTube видео от свое представление, събрало близо 9 милиона гледания.
Оттогава Гьокташ се намира в ареста с повдигнати обвинения за обида на Ердоган и подстрекаване към обществена омраза, като според обвинителния акт прокурорите по-късно са добавили и обвинение за възхваляване на престъпления и престъпници.
Арестът на Гьокташ е поредният епизод от засилващите се репресии срещу всеки, възприеман като критик на консервативното правителство на Турция или на неговите ценности – кампания, засегнала стотици политици, творци, музиканти, журналисти и ЛГБТК+ активисти, наред с други.
Под проливния дъжд около 50 протестиращи с чадъри се събраха пред съдебната палата в Истанбул под наблюдението на десетки полицаи, скандирайки: "Дениз Гьокташ не е сам!“, съобщава кореспондент на AFP.
В сградата имаше и десетки полицаи, докато тълпа от журналисти и поддръжници чакаше да влезе в съдебната зала, където се очакваше Гьокташ да се яви лично.
Сред тях бяха и няколко комици от истанбулския комедиен клуб "TuzBiber“, където според информациите Гьокташ е започнал кариерата си през 2019 година.
Присъстваха и наблюдатели от посолството на Нидерландия и консулството на САЩ.
Публикации в X от затвора
Комикът е задържан в затвора със строг режим "Каратепе“, разположен на около 120 километра западно от Истанбул и успява от време на време да публикува съобщения в платформата X, предимно иронични наблюдения за живота зад решетките.
"След 88 дни за първи път ще ми сложат белезници и ще чуя клаксон на автомобил. Определено няма да ми липсват белезниците“, написа той късно в неделя, в навечерието на първото си явяване в съда.
"Едно 90-минутно шоу води до повдигане на ново обвинение на всеки два месеца“, написа комикът в края на август, като отбеляза, че допълнителното обвинение срещу него е било повдигнато заради "шега за Далтънови“ – една от турските групировки за организирана престъпност.
Въпреки че в обвинителния акт не е посочено конкретно наказание, изчисления на турски медии показват, че при осъдителна присъда по всички обвинения той може да получи десет или повече години затвор; тази прогноза се споделя и от други медии, съобщи агенция "Анка“.
Според турските медии комикът, роден в Анкара, е започнал кариерата си в "ТузБибер“ (TuzBiber) в Истанбул и впоследствие е изнасял представления на сцени в цяла Европа и САЩ.
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Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan selamlar, Yarın, 28 Eylül Pazartesi, Çağlayan Adliyesi’nde saat 10:00’da duruşmam var. 88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim ve araba kornası duyacağım. Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim? İyiyim. Güneş olmadan da yaşanıyormuş, güneş abartılmış bir balonmuş. Biraz da cezaevinden havadisler: Sınıf atlama heyecanı var Karatepe’de mahallemize 2 özel jeti olan komşu taşındı. Herkes bir gecede radikal seviyede artan refah seviyesine uygun davranmaya çalışıyor. Ben de buna uygun olarak bu tweette “zengin derdi” sayılacak bir konu seçtim: Cezaevi ve müzik. “Müziksiz yaşayamam” tipi bir insan hiç olmadım, hatta epey de yaşarım ama “müziksiz 88 gün yaşayamam” tipi bir insanmışım meğer. Rüyalarımdan birinde; tahliye olduğumu fark edince hemen Peyk açıyordum ama Peyk olmayan bir şey çalıyordu. Radyo ve Dream Türk var ama hep Peyk olmayan bir şey çalıyor. Şimdi övmeye çekiniyorum; TRT 2’yi övdüm, son 1 aydır yok. Radyo 3 sağolsun, Gojira çaldı 1 saat. Böyle mucizevi anlar dışında pek seçenek yok. Bu yüzden bu yaşa kadar ergen inadıyla taşıdığım Türkçe pop alerjimi aşmam gerekti. Bu hafta savunmama hazırlanırken 24 saat boyunca Dream Türk açıktı. Sadece yan komşum Haluk Levent, Mamak Türküsü ya da Haziran’da Ölmek Zor çaldığında TV’yi kapatıp avluya çıkıyorum. Kuyu tipinin tek iyi yanı akustiği olabilir. 24 saat Dream Türk izlerseniz 4 kere Ezhel’i görebiliyorsunuz, özledik. Onun dışında Türkçe pop. Girl Band, Boy Band ve Karışık Band salgını var, herkes dikkatli olsun. Kalabalık ortamlara girmeyin, aniden bir koreografinin parçası olabilirsiniz. Favorilerim: Eypio & Sibel Can – Kıyamam Mabel Matiz – Umrumdışı Hücremde Mabel Matiz’in “Ben büyüttüm boy boy” dansını yaparken infaz koruma memuruna yakalandım. Bir kere de derbi günü MasterChef izlerken yakalanmıştım, iki etti. Savunma öncesi gündemden uzaklaşmak için seçtiğim bu yumuşak konuyu burada yazdığım bir rap ile bitireyim. Sabah 9’da ekmek dağıtımı oluyor. Haftada birkaç gün de ekmekle birlikte poğaça veriliyor ve kruvasan neşesi yaşanıyor. O günler önce koridorda servis tezgâhının tekerleğinden çıkan sesler yankılanıyor. Sonra dağıtımı yapan memur bozacı gibi bir nağmeyle bağırıyor: “Ekmek ve poğaçaaaa” (Fuat Ergin tarzı bir flow’la) Ekmek ve poğaça Vaktimiz bolca Cicibebe olmasa Halimiz n’olcak Menü ful carbo Ne peynir ne yarım kadeh Doluca Haluk, Cem, Özkan, ben D Blok dört yapraklı yonca Görüşmek üzere.— Deniz Göktaş (@idgoktas) September 27, 2026