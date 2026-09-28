Българските градове: Construction of Tomorrow ще събере 20 лектори в четири панела

Как ще изглеждат българските градове след следващия строителен цикъл и може ли София да се доближи до модела на 15-минутния град? Това са част от темите на форума Construction of Tomorrow, който ще събере 20 лектори в четири тематични панела на 30 септември в "Интер Експо Център" в София.

За събитието разказа главният редактор на Investor.bg Десислава Попова в предаването "България сутрин".

Преди началото на панелите експертите ще очертаят своите визии за промените в строителството и начина, по който те ще се отразят върху градската среда и крайния продукт.

Сред участниците ще има архитекти, представители на общините и частния сектор, както и инвеститори в големи проекти у нас.

Първият панел ще разгледа строителния сектор като двигател на икономиката, а една от темите ще бъде концепцията за 15-минутния град - модел, при който основните услуги и ежедневни дейности са достъпни на кратко разстояние от дома.

"В София на този етап не мисля, че концепцията за 15-минутния град е възможна. Поне за мен. Очакваме да чуем дали това може да се случи", коментира Попова в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ досега градовете до голяма степен се строят на базата на придвижването с автомобил.

Попова подчерта, че идеята не е да се създават затворени и изолирани комплекси, които предлагат всичко необходимо на едно място, а принципът да бъде приложен към градската среда като цяло.

Вторият панел е посветен на технологиите и материалите, които могат да променят начина на строителство. Един от акцентите ще бъде навлизането на изкуствения интелект.

По думите на Попова AI може да прогнозира кога ще бъдат необходими определени материали и да предупреждава за очаквани проблеми, така че компаниите да ги изпреварват, вместо да реагират едва след настъпването им.

"Изкуственият интелект няма да замени архитекта, инженера или строителите."

Третият панел ще постави във фокуса самите сгради - тяхната енергийна ефективност, устойчивост и технологичност, както и въпроса какви жилища ще търсят хората след пет-шест години.

Според Попова потребителите все повече се интересуват не само от броя квадратни метри, а и от това доколко сградата, в която живеят или работят, е сигурна, устойчива и функционална.

Четвъртият панел ще бъде посветен на ритейл парковете, моловете и офис сградите. Попова смята, че ритейл парковете няма да заменят моловете, но търговските центрове ще трябва да се адаптират, за да не се превърнат в остарял формат.

Промяна предстои и при офис сградите заради разпространението на хибридния модел на работа.

Един от големите въпроси пред Construction of Tomorrow е как градовете могат да се адаптират към климатичните промени и как строителството трябва да отговори на новите условия.

"Надявам се градовете да се съобразяват все повече с климатичните промени", заяви Попова.

Интересът към подобни събития устойчиво нараства, а посетителите получават информация, която има пряко отношение към средата, в която живеят.

Основното послание на форума е строителството да не се фокусира единствено върху броя квадратни метри, а върху тяхното качество, енергийна ефективност и функционалност, така че сградите и градската среда да бъдат по-полезни за хората.