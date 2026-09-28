Братът на Маргарита Хранова попадна в катастрофата на бул. "Гешов" в София

Тази сутрин на бул. “Иван Гешов” в столицата стана тежка катастрофа, довела до задръстване и затруднено придвижване в района. Инцидентът е станал около 11:05 часа в посока бул. "България".

Ударили са се лек автомобил, камион и автобус от градския транспорт №74.

Сериозно пострадали няма, нанесени са само материални щети по колите.

Двама мъже са били силно уплашени и са получили нужда от медицински преглед, съобщиха за Bulgaria ON AIR от Спешна помощ. Оттам уточниха, че единият мъж е бил с високо кръвно заради силната уплаха, а другият е получил нервна криза.

На мястото на катастрофата са пристигнали два екипа на Спешна помощ. На място са прегледани двамата мъже. Те са отказали и хоспитализация.

Тестовете за алкохол и наркотици на шофьорите са отрицателни. Най-сериозни са щетите по лекия автомобил.

Сред участниците в инцидента е и Георги Хранов, брат на певицата Маргарита Хранова.

"На светофара на "Гешов" и "Урвич", аз бях зад рейс номер 74. Пред рейса имаше също много коли. Той не можа да спре на самата спирка. Малко преди това спря. Бях дал мигач, но още от началото, защото от другата лента - също коли, две ленти. И в момента, в който се изравних вече с рейса, от лявата страна камионът ме сплеска и ме заби в рейса. И тотална щета", разказа Хранов.