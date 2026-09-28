Божанов за Донев: Това упорство вече не може да бъде обяснено само с глупост

Гълъб Донев излезе и ни обясни, че нищо не разбираме и той не предлагал санкции за държане на чужда домашна ракия. Само че това са глупости. Така Божидар Божанов от "Демократична България" коментира обяснението на финансовия министър относно санкциите, които ще се налагат за домашна ракия.

Според него Донев "дори не знае кой член изменя".

Ето какво още пише Божанов в публикацията си във Facebook:

Гълъб Донев настоява за абсурдните мерки срещу домашната ракия.

Явно иронията и публичното недоволство не вършат работа - Гълъб Донев излезе и ни обясни, че нищо не разбираме и той не предлагал санкции за държане на чужда домашна ракия. Само че това са глупости.

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Като истински демагог, министърът защитаваше през цялото време ал. 1, предвиждаща забрана за държане в търговски обекти. Само че проблемът не е там - проблемът е в ал. 2. Ето я и нея:

"(2) Забранява се държането на произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии), от лица, които са различни от получателя по издадения акцизен данъчен документ или от лица, които не са членове на неговото семейство.“

А когато обвинява своите опоненти, че не разбират законови норми, поне да не бърка "член 38" с "параграф 38". Дори не знае кой член изменя.

Чак не петата минута от брифинга на директен въпрос за подарък на домашна ракия, започна да срича и да обяснява, че "никой няма да дойде у вас да ви глоби". Само че точно това казва текста на ал. 2. И глобата е 1000 евро.

Това упорство вече не може да бъде обяснено само с глупост. Ще трябва управляващите да отговорят дали това не е лобизъм - и дали не е комплимент към някой от известните винпроми?