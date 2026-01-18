IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Няма шега: Маймуна с памперс обикаля из “Люлин” ВИДЕО

Не е ясно чий е собственикът на маймуната

18.01.2026 | 16:23 ч. 58
Кадър Facebook

Малка маймуна с памперс беше забелязана да се движи свободно в столичния квартал "Люлин". Видеото се разпространява в социалната мрежа Фейсбук.

На кадрите се вижда как животното преминава през прозореца на жена, а след това се хваща за кабели. Не е ясно на кого принадлежи маймуната и как е попаднала навън.

Според българското законодателство отглеждането на маймуни като домашни любимци е забранено.

Случката предизвика множество реакции и коментари в социалните мрежи, а някои жители на "Люлин" направиха сравнение с пантерата от Шумен.

"Забелязана е малка маймунка в "Люлин 8". Тя беше с памперс, много бързо избяга по дърветата. Ако някой има познати, приятели, които отглеждат маймунка, нека ги информира. При тези температури навън - животинчето няма да оцелее", пише потребител в социалната мрежа.

маймуна памперс Люлин
