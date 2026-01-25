Спайдърмен: Катерач покори една от най-високите сгради в света ВИДЕО

В продължение на 92 минути в ясна неделна сутрин в Тайпе хиляди зрители с напрегнати нерви се взираха нагоре, докато хора по целия свят бяха залепени за екраните си, докато известният катерач Алекс Хонолд правеше смъртоносен опит да се изкачи на един от най-високите небостъргачи на Земята, съобщава CNN.

Фрийстайлърът се изкачи на последния сантиметър от металния шпил на върха на Тайпе 101 в 10:43 ч. местно време и застана на върха с височина 508 метра с усмивка, махайки на ликуващите фенове долу – гледка, която несъмнено ще се превърне в емблематичен момент в катерачния фолклор.

Алекс Хонолд е първият известен катерач, изкачил свободно Тайпе 101, което означава изкачване без въжета, предпазни мрежи или друга екипировка – само с голи ръце и торбичка с тебешир, която помага за захващане.

"Невероятно е, сигурен съм, че ще сияя с дни“, каза Хонолд на пресконференция след края на изкачването. "Прекарваш толкова дълго време в размисъл за това и в представяне, че е възможно, но всъщност да го направиш винаги се чувстваш различно", добави катерачът.

40-годишният Хонолд е призната фигура в катерачната общност от близо две десетилетия – изгрявайки в началото на 20-те си години с успешни изкачвания свободно по трудни маршрути.

Той става известен по целия свят, след като става първият човек, изкачил свободно Ел Капитан, вертикална скална формация в Национален парк Йосемити, през 2017 г. – изумително изкачване, заснето в наградения документален филм "Свободно соло“.

Оттогава той продължава да се катери и да поставя нови рекорди. Въпреки че е насочил поглед към Тайпе 101 повече от десетилетие, възможността така и не се осъществила, докато не била представена на Netflix, който излъчи изкачването му на живо. Хонолд го нарече "най-голямото градско свободно соло изкачване досега“.

Изкачването трябваше да се проведе в събота сутринта местно време, но беше пренасрочено поради лошо време. Неделята се зазори слънчево и ясно със синьо небе и слаб вятър, което позволи изкачването да се осъществи.

"За мен лично най-голямото предизвикателство беше да запазя спокойствие. Тълпата, цялото преживяване, всички хора наоколо просто го направиха малко по-интензивно. Но докато се изкачвах, се отпусках все повече и повече, сякаш си мислех: „О, това е толкова забавно, ето защо го правя", споделя Хонолд.

Той не е първият човек, изкачил Тайпе 101: френският катерач Ален Робер изкачи сградата през 2004 г., но с въжета. Робер беше поканен да я изкачи като част от официалното откриване на сградата, но условията бяха много по-лоши този ден, с дъжд и силни ветрове - което направи изкачването му четири часа, в сравнение с час и половина на Хонолд.

Трудности

Имаше още няколко технически трудни движения към върха, но Хонолд ги преодоля без особени затруднения, изкачвайки се по сградата с бързи темпове. На моменти той спираше на балконите, за да си почине и да помаха на тълпата долу.

Неговата нервна съпруга Сани Маккандлес наблюдаваше от вътрешността на Тайпе 101, махайки му от другата страна на стъклото, докато той минаваше покрай нейния етаж по пътя си нагоре. След като се изкачи на върха, тя го посрещна на балкона под кулата, прегърна го и се пошегува: "През цялото време получавах паническа атака".

Президентът на Тайван Лай Чинг-те бързо поздрави Хонолд за неговия "наистина изнервящ“ спектакъл. Той се надяваше, че събитието ще позволи на света да види "топлината на тайванския народ и красивите хълмове и пейзажи на острова“, каза той.

След изкачването Хонолд каза, че се надява хората, които го наблюдават, да бъдат вдъхновени от неговото изкачване, за да преследват свои собствени предизвикателства или цели. И по своя характерен, делови начин, той обобщи постижението си с няколко думи: "Какъв хубав ден, страхотно е!"