Срещата на върха за Украйна, която се проведе днес в Лондон, беше срамен спектакъл, смята заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

The anti-Trump Russophobic coven gathered in London to swear allegiance to the Nazi nobodies in Kiev. It's a shameful sight worse than the verbal diarrhea of a clown in the Oval Office.

They want to continue the war till the last Ukrainian!