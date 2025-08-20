САЩ и ЕС ще настояват за връщането на отвлечените украински деца от Русия

Когато Доналд Тръмп се срещна с Владимир Путин в Аляска миналия петък, той донесе на руския президент рядко послание от първата дама на САЩ. Мелания Тръмп изпрати лично писмо до руския президент, с което го помоли да “защити невинността на децата“.

Въпреки че писмото не съдържаше пряка препратка към бушуващата война на Русия срещу Украйна, то беше широко възприето като акт на мека дипломация от първата дама на САЩ по отношение на един от най-сърцераздирателните аспекти на пълномащабното нахлуване на Москва - насилственото депортиране на украински деца в Русия.

Украйна успя да потвърди депортирането на над 19 500 деца от Русия до момента. Само над 1350 са били върнати и всяко връщане се осъществява с посредничеството на трета държава, по-специално от Катар, Южна Африка и Ватикана.

Реалната цифра вероятно е много по-висока. Лабораторията за хуманитарни изследвания към Йейл оцени броя на депортираните украински деца на близо 35 хиляди. Москва твърди, че броят им може да достигне 700 хиляди.

“Благодарни сме за признанието и фокуса на президента Тръмп и първата дама Мелания Тръмп върху осигуряването на завръщането на украинските деца, тъй като това е от основно значение за всякакви мирни преговори”, каза пред Euronews Мариана Беца, зам.-министър на външните работи на Украйна

“По-специално, първата дама Зеленска е много благодарна, че първата дама Тръмп е подчертала въпроса директно пред президента Тръмп“, добави Беца.

В началото на срещата си с Тръмп Володимир Зеленски благодари на първата дама на САЩ за изпращането му и каза, че е апелирала към Путин “за нашите деца, отвлечени“ по време на войната на Русия. След това Зеленски връчи на видимо изненадания президент на САЩ последващо писмо от Олена Зеленска, което да предаде на Мелания Тръмп.

Съдържанието на писмото не е разкрито, но президентът на САЩ похвали любовта на съпругата си към децата и каза, че е дълбоко обезпокоена от кадрите на страдащи деца. “Тя вижда мъката, родителите, погребенията, които виждате по телевизията, винаги погребения“, каза Тръмп и добави: “Искаме да видим нещо различно от погребения.“

Украинските власти настояват, че завръщането на украинските деца е неподлежащ на договаряне аспект на всяка евентуална сделка за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна и вероятно за първи път това послание беше ясно и силно повторено от съюзниците на Киев в САЩ и Европа.

“Всяко дете трябва да бъде безусловно върнато у дома. Децата винаги са най-уязвимите жертви на въоръжен конфликт”, каза Беца и продължава: “В руската война украинските деца не само са претърпели травма и разселване, но и системна депортация, незаконно осиновяване и насилствена асимилация“, обясни тя.

По време на преговорите в Истанбул между Киев и Москва, Украйна предаде на Русия списък на насилствено депортираните си деца.

Киев иска Москва да ги върне в Украйна, като потвърждава ангажимента си да върне насилствено депортираните деца обратно като един от ключовите аспекти на евентуално прекратяване на огъня и мирно споразумение в дългосрочен план.

Ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров заяви: „Ако Русия е наистина ангажирана с мирния процес, завръщането на поне половината от децата в този списък е положително“.

Ръководителят на руската делегация Владимир Медински показа списъка, който съдържа имената на 339 отвлечени украински деца.

Повече от два месеца по-късно Москва все още не е отговорила, каза Беца пред Euronews.

“Въпреки трите кръга преговори в Истанбул, където Украйна представи скромна отправна точка от 339 имена, за да изпита руска добронамереност, руската делегация посрещна украинските призиви с мълчание, уклончивост и презрение.“

След като получи списъка, представителят на Кремъл обвини Украйна, че “организира шоу по темата за изгубените деца, насочено към добросърдечните европейци“. По думите му Киев се опитва да “изстиска сълза, като повдига този въпрос“.

По време на разговорите в Белия дом в понеделник въпросът беше начело в дневния ред за Зеленски и Тръмп, както и за европейските лидери. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: “Като майка и баба смятам, че всяко дете трябва да се върне при семейството си.“

“Това трябва да бъде един от основните ни приоритети и в тези преговори – да гарантираме, че децата ще се върнат в Украйна, при семействата си.“

Всъщност Тръмп похвали фон дер Лайен за нейното лидерство по въпроса за изчезналите деца, който той определи като “световен“ проблем.

В публикация в Truth Social, президентът на САЩ сподели дискусиите им по този трагичен аспект от войната на Русия срещу Украйна, казвайки: “Това е тема начело на всички списъци и светът ще работи заедно, за да я реши, с надеждата да ги върне у дома при семействата им!“.

Наскоро 40 държави издадоха съвместно изявление, призовавайки Русия незабавно и безусловно да върне насилствено депортираните украински деца, заяви заместник-министърът на външните работи на Украйна, добавяйки: „Коментарите на президента Тръмп потвърждават това ясно и единно послание: връщането на украинските деца без забавяне или условия не подлежи на обсъждане.“

“Страданието на децата е една от най-непоносимите трагедии на тази война. Ние високо ценим дългогодишната подкрепа на президента Тръмп и нашите европейски партньори за намирането и връщането на децата на Украйна.“

“Няма да спрем, докато всяко дете не се върне там, където му е мястото: със семействата си, в родината си, в безопасност и на свобода.“

Euronews наскоро съобщи, че руско-окупационните власти в Луганска област на Украйна са създали онлайн “каталог“ на украински деца, предлагайки ги за принудително „осиновяване“ чрез образователния отдел. Базата данни включва 294 украински деца, които са сортирани и категоризирани, така че потребителите да могат да ги “филтрират“ по възраст, пол и физически характеристики, като цвят на очите и косата.

Беца добави, че към момента до 1,6 милиона украински деца все още остават във временно окупираните територии.

През март 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин за военни престъпления, свързани с участието му в отвличанията на деца от Украйна. Съдът заяви в изявление, че Путин “е обвинен в незаконно депортиране на население (деца) и незаконно преместване на население (деца) от окупираните райони на Украйна в Руската федерация“.

Заповедта за арест излага Путин на риск от задържане във всеки от 125-те членове на Международния наказателен съд, ако той стъпи на тяхна територия.