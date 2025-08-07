IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новини

Малък самолет се разби в Кения, има поне 6 жертви

Той се разбил в гъсто населен квартал в столицата

07.08.2025 | 19:30 ч. Обновена: 07.08.2025 | 20:26 ч.
Малък самолет се разби в гъсто населен квартал в столицата на Кения. Има най-малко шест жертви, съобщиха медицинската благотворителна организация, която използва машината и местни представители, предаде Ройтерс.

Самолетът "Чесна", използван от организацията AMREF Flying Doctors, е паднал, докато е летял към Харгейса, столицата на отцепилата се от Сомалия територия Сомалиленд, се казва в изявление на благотворителната организация. Самолетът е превозвал четирима пътници. Той се е разбил в сгради в предградието Гитурай в североизточната част на Найроби, съобщи телевизия "Ситизен".

Очевидци разказват, че са чули силен тътен, след което видели огнено кълбо и отломки, разпръснати  из квартала.

Видеоклипове, чиято автентичност не може да бъде потвърдена и които бяха споделени в социалните медии, показват как пожарникари се опитват да потушат горящите отломки в жилищен квартал.

Същевременно кенийското издание „Стандард“ съобщи, че най-малко шестима души са загинали и множество са били ранени при инцидент между влак и автобус в град Найваша в Централна Кения.

Катастрофите с малки самолети са сравнително чести в Източна Африка, пише БТА.

Катастрофите с малки самолети са сравнително чести в Източна Африка, пише БТА.

