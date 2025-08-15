Защо Путин говори за нов договор за ядрени оръжия със САЩ?

Руският президент Владимир Путин заяви в навечерието на срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп, че двете страни може да сключат ново споразумение за ядрените оръжия като част от по-широките усилия за укрепване на мира, пише Ройтерс.

Путин е под натиск от Тръмп да се съгласи да сложи край на тригодишната война в Украйна, която според Москва е част от комплекс от въпроси, свързани със сигурността, които доведоха напрежението между Изтока и Запада до най-опасното ниво от времето на Студената война.

С постепенното напредване на руските сили в Украйна, Путин отхвърли призивите на Киев за пълно и незабавно прекратяване на огъня.

Но ако на срещата на върха се постигне напредък към нов договор за контрол над въоръженията, Путин би могъл да твърди, че се ангажира с по-широки въпроси, свързани с мира.

Това би могло да му помогне да убеди Тръмп, че сега не е подходящият момент за налагане на нови санкции срещу Русия и купувачите на нейния петрол и други ключови износни стоки, както заплаши американският лидер.

Това би могло да бъде и част от по-широка кампания за подобряване на отношенията с Вашингтон, включително по търговски и икономически въпроси, където според Кремъл има огромен неизползван потенциал.

През цялата война Путин отправяше скрити заплахи за използване на ядрени ракети и предупреждаваше, че влизането в пряка конфронтация с Русия може да доведе до Трета световна война.

Те включват вербални изявления, военни учения и понижаване на прага на Русия за използване на ядрени оръжия.

Фактът, че Русия разполага с повече ядрени оръжия от всяка друга страна, й дава статут в тази област, който далеч надхвърля конвенционалната й военна или икономическа мощ, което позволява на Путин да се изправи пред Тръмп като равен на световната сцена, когато става въпрос за сигурност.

Според Федерацията на американските учени, Русия и САЩ разполагат с военни запаси от съответно 4309 и 3700 ядрени бойни глави. Китай е на трето място с около 600.

Подписан от тогавашния президент на САЩ Барак Обама и руския му колега Дмитрий Медведев през 2010 г., новият договор START ограничава броя на стратегическите ядрени бойни глави, които САЩ и Русия могат да разположат.

Всяка страна може да разполага с не повече от 1550 бойни глави и максимум 700 ракети с дълъг обсег и бомбардировачи. Стратегическите оръжия са онези, които са проектирани от всяка от страните, за да поразят военните, икономическите и политическите центрове на противника.

Договорът влезе в сила през 2011 г. и беше удължен с още пет години през 2021 г. след встъпването в длъжност на американския президент Джо Байдън. През 2023 г. Путин суспендира участието на Русия, но Москва заяви, че ще продължи да спазва ограниченията за бойните глави.

Договорът изтича на 5 февруари. Анализатори по въпросите на сигурността очакват и двете страни да нарушат ограниченията, ако договорът не бъде удължен или заменен.

Миналият месец Тръмп заяви за първи път, че би искал да запази ограниченията, определени в договора.

„Това не е споразумение, което искате да изтече. Започваме да работим по въпроса“, заяви той на 25 юли. „Когато премахнете ядрените ограничения, това е голям проблем.“

В знак на скритите напрежения Тръмп заяви този месец, че е наредил на две американски ядрени подводници да се приближат към Русия заради това, което той нарече заплашителни коментари на Медведев за възможността от война със САЩ. Кремъл омаловажи този ход, но заяви, че „всички трябва да бъдат много, много внимателни“ с ядрената реторика.

Отделно от това се очертава надпревара във въоръжаването с ракети с къс и среден обсег, които също могат да носят ядрени бойна глави.

По време на първия си мандат като президент през 2019 г. Тръмп изтегли САЩ от договор, който премахваше всички наземни оръжия от тази категория. Москва отрече обвиненията му, че е мамила.

Съединените щати планират да започнат разполагането на оръжия, включително ракети SM-6 и Tomahawk, които преди това бяха разположени главно на кораби, както и нови хиперзвукови ракети, в Германия от 2026 г.

Русия заяви този месец, че вече не спазва никакви ограничения относно местата, където може да разположи ракети със среден обсег.