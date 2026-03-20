Тайният ключ към Ормузкия проток се крие в тези острови

Текущите американско-израелски операции срещу Иран, макар и досега тактически успешни, няма да доведат до капитулация на Иран, освен ако Техеран не загуби най-мощното си оръжие: контрола над Ормузкия проток. Иранският контрол над пролива е защитен от два острова. Остров Харг, разположен в западния край на Персийския залив, служи като негов център за износ на петрол и икономическа жизненоважна артерия. Всъщност президентът Доналд Тръмп нареди въздушни удари по военните бази на Харг на 15 март. Остров Кешм се намира по-близо до устието на пролива и е дом на редица ирански ракетни бази, пише за TNI колумнистът Абдула Ал Джунаид.

Ормузкият проток е най-важната енергийна точка в света. Приблизително една пета от световното потребление на петрол, около 21 милиона барела на ден, преминава през този тесен проход с ширина 21 мили, заедно с една пета от търговията с втечнен природен газ, предимно от Катар. Оттам, енергийният износ от Саудитска Арабия, Кувейт, Ирак, Катар, Бахрейн, ОАЕ и Иран може да достигне пазари в Европа, Индия, Китай и Япония.

Разстройствата, причинени от войната, вече доведоха до трицифрено увеличение на цените на петрола, с каскадни ефекти в световните вериги за доставки, усещани от Токио до Берлин. Атаките на Иран срещу кораби в пролива на фона на ескалиращия конфликт подчертават централната му роля в стратегията на Техеран. Асиметричните тактики, като бързоходни лодки, мини, дронове и ракети, базирани на острови, са пригодени за този коридор.

И все пак, протокът е едновременно лост и спасителен пояс за Иран.

Той разчита на Ормузкия проток за продажбите си на петрол на Китай, единствения му основен останал клиент, докато затваря протока за своите врагове – тактика, усъвършенствана след войната за танкери през 80-те години на миналия век и отекнала в предупрежденията от ерата на санкциите през 2019 г. Дори частичната несигурност повишава застрахователните премии и пренасочва танкерите, както се виждаше при минали израелско-ирански конфликти.

Алтернативи съществуват, но се колебаят: тръбопроводът Изток-Запад на Саудитска Арабия до Червено море може да транспортира само 5-7 милиона барела на ден, далеч под обема на Ормузкия проток. По подобен начин тръбопроводите на ОАЕ предлагат ограничен байпасен капацитет. И докато продължителните заплахи усилват икономическите страдания за всички производители от Персийския залив, Иран ще ги усети най-дълбоко, тъй като изолацията му засилва уязвимостта.

Иранските острови Харг и Кешм биха могли да бъдат липсващият елемент за умножаване на силата, за да се принуди Техеран да се намеси. Тъй като на остров Харг се намират 90 процента от неговите терминали за товарене на петрол, преработката на износа е жизненоважна за оцеляването на режима. Кешм укрепва военноморските и наблюдателни операции на входа на пролива. Неутрализирането и на двете, или още по-добре, превръщането им в предна оперативна база, би било най-добрият начин да се окаже натиск върху Техеран.

И все пак завладяването без осъждане е кухо. Иран би удвоил партизанския морски тормоз, освен ако не бъде ограбен от други бази в Персийския залив. Островите Абу Муса, Голям Тунб и Малък Тунб, разположени между Иран и ОАЕ, биха били следващата логична цел. Окупирани от Иран от 1971 г. въпреки дългогодишните претенции на емирствата, тези острови се намират в устието на Ормузкия залив, което позволява наблюдение, разполагане на ракети и бързо пресичане. Оттук Техеран може също да проектира сила. Смел ход на САЩ или страните от GCC за освобождаването им и разполагането им с гарнизон би обърнал сценария.

Отбранителни батареи и патрули биха осигурили корабоплаването, биха обезвредили иранските бързи лодки и биха определили поставянето на мини. Критиците може да осъждат свързаните с това рискове, но бездействието води до по-лошо: продължително затваряне на пролива, цени на петрола от 150 долара за барел и разрушаване на световната икономика.

Ако Съединените щати завземат Харг и Кешм, а коалиция от GCC завземе пролива Тунбс и Абу Муса, Техеран ще се доближи до заключението, че капитулацията е неизбежна. Свободата на корабоплаване в Персийския залив няма да бъде постигната само чрез санкции, а чрез принуждаване на Техеран да се откъсне от венозната жилка на световната икономика. В същото време те нямат друг избор, освен да преговарят за суверенитет чрез арбитраж, може би под егидата на ООН, отразявайки историческите спорове в Персийския залив.