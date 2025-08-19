IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Швейцария ще гарантира “имунитет“ на Путин за мирни преговори

Той е изправен пред заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд

19.08.2025 | 15:37 ч. Обновена: 19.08.2025 | 16:29 ч.
Швейцария ще предостави имунитет на руския президент Владимир Путин, при условие че той реши да дойде “за мирна конференция“, увери швейцарският министър на външните работи Игнацио Касис, цитиран от AFP.

Путин е изправен пред заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд. 

Миналата година швейцарското правителство определи “правилата за предоставяне на имунитет на лице по международна заповед за арест. Ако това лице идва за мирна конференция, а не ако идва по лични причини“, каза Касис на пресконференция.

След срещата в Белия дом вчера между Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и евролидерите, френският президент Еманюел Макрон предложи срещата Путин-Зеленски да се проведе в неутрална държава и със сигурност в Европа. Френският лидер даде предложение срещата да се проведе в Женева.

Володимир Зеленски е готов на среща във всякакъв формат, която да гарантира дълготраен и устойчив мир в Украйна.

До момента официално изявление от руската страна за евентуалното провеждана на такава среща няма.

