Швейцария ще гарантира “имунитет“ на Путин за мирни преговори

Швейцария ще предостави имунитет на руския президент Владимир Путин, при условие че той реши да дойде “за мирна конференция“, увери швейцарският министър на външните работи Игнацио Касис, цитиран от AFP.

Путин е изправен пред заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд.

Миналата година швейцарското правителство определи “правилата за предоставяне на имунитет на лице по международна заповед за арест. Ако това лице идва за мирна конференция, а не ако идва по лични причини“, каза Касис на пресконференция.

След срещата в Белия дом вчера между Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и евролидерите, френският президент Еманюел Макрон предложи срещата Путин-Зеленски да се проведе в неутрална държава и със сигурност в Европа. Френският лидер даде предложение срещата да се проведе в Женева.

Володимир Зеленски е готов на среща във всякакъв формат, която да гарантира дълготраен и устойчив мир в Украйна.

До момента официално изявление от руската страна за евентуалното провеждана на такава среща няма.