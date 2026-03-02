Шефът на БАВ: Увеличението на водата трябваше да се случи на 1 януари 2026 г.

От 1 март водата в много населени места поскъпна. Именно заради високите битови сметки служебният премиер Андрей Гюров свика работна среща в края на миналата седмица.

Според инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите (БАВ), увеличението на цената на водата се дължи на изпълнението на 5-годишните бизнес планове. “Профилът на цените е заложен, регулаторът просто приложи законодателството и изчисли цената на услугата на ВиК операторите", коментира Иванов в "България сутрин".

По думите му за по-голямата част има намаление, но в 10 района е предвидено увеличение. Тези ВиК оператори са предвидили да тръгнат с по-малък темп на увеличение и в края да има по-голямо увеличение, даде пример експертът.

Инж. Иванов уточни, че регулаторът преизчислява базовите цени вследствие на инфлацията, изпълнението на инвестиционната програма и постигнатите резултати. Председателят на БАВ посочи, че увеличението е трябвало да се случи от 1 януари 2026 година.

Инж. Иванов заяви, че бизнес плановете се правят с идеята услугите да се подобряват по време на 5-годишния период, но на практика не се получава всичко предвидено.

"Отдавна критикуваме регулаторната уредба, че не е гъвкава и не се съобразява с текущата ситуация. Най-задълбоченият анализ е направен от КЕВР. КЕВР е икономически регулатор на ВиК-тата, а политиките и цялостната отговорност за сектора е на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Там липсва стратегия за развитие на сектора. Има региони, в които нещата много изостават", анализира председателят на БАВ пред Bulgaria ON AIR.

Според инж. Иванов, че по-голямата част от ВиК операторите са в лошо финансово състояние - "преживяват и работят на парче". По думите му средно за страната около 60% са загубите на вода, но има ВиК оператори с много по-големи загуби от този процент.

"Не измерваме достатъчно прецизно и навсякъде. Трябва да сме сигурни дори в тези 60%, които са аналитична цифра, не е изключено да са повече", заключи инж. Иванов.

Гледайте видеото с целия разговор.